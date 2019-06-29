В Баку пройдет I Республиканский фестиваль ремесел

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана 3-7 июля состоится первый Республиканский фестиваль ремесел (I Respublika Sənətkarlıq Festivalı), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Фестиваль будет организован в рамках 43-й сессии Комитета по всемирному наследию ЮНЕСКО.

Фестиваль, организатором которого является министерством культуры Азербайджана пройдет при поддержке ряда госорганов, частных и неправительственных организаций и предпринимателей. Партнерами фестиваля являются - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана, Исполнительная власть Сабаильского района, ООО "Azəripək" Азербайджанская промышленная корпорация, сеть "I Love Baku", "ABAD", организация инвалидов Ясамальского района, Бакинский дом национальной одежды, Центр культуры "Türbət", сеть магазинов "Libraff".

Фестиваль состоится в формате фестиваля-ярмарки и карнавала, и будет организован под открытым небом на площади напротив здания Азербайджанского государственного театра юного зрителя. Открытие фестиваля состоится третьего июля в 19:00.

К участию в мероприятии приглашены около 60 мастеров-ремесленников из Баку и Сумгайыта, а также работающих в других частях Апшеронского полуострова, и около 40 мастеров из регионов.

Накануне фестиваля в Национальной библиотека Азербайджана состоится конференция с участием мастеров и специалистов по маркетингу изделий ручной работы, использованию инновационных методов в данной сфере.

На фестивале будет организован мастер-класс, где все желающие смогут ознакомиться с технологией создания изделий ручной работы. Также будут созданы условия для таких видов искусств как wall art и street art.

Представленные на фестивале стенды будут установлены таким образом, что сформируют символическую "деревню ковроткачества", "квартал гончарного дела", "поселок медников" и т.д

Время работы фестиваля 9:00-21:00. В рамках мероприятия будут организованы концертные программы, которые пройдут в дни работы фестиваля с 19:30-20:30.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.a

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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