Невероятно крутой писатель и самый прославленный прозаик Эльчин Сафарли (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В книжном магазине "Читай-город" в ТЦ "Европейский" в Москве прошла встреча с известным современным азербайджанским писателем Эльчином Сафарли и презентация его нового романа "Дом, в котором горит свет", который уже претендует стать бестселлером, как и многие другие книги автора, сообщает Trend Life.

"Дом, в котором горит свет" - это история любви, потерь и обретения долгожданного покоя. Написанная в эпистолярном жанре, эта книга соткана из откровенных, лучезарных и грустных писем, адресованных бабушкой своей внучке, с которой они даже не знакомы. Книга состоит из писем главной героини Ани. Она пишет их своей внучке Флоре, но так и не отправляет. Однако, в них она размышляет о прожитой жизни, о любви и делится переживаниями. Через своих героев Сафарли пытается раскрыть само понятие любви - чувства многогранного и глубокого, а, кроме того, говорит, что неправильной любви не существует, как не существует некрасивых цветов. Автор посвятил книгу своей русской бабушке Анне Павловне и всем женщинам, которые в его прозе похожи на красивых и смелых птиц, летящих на юг, порою с одним крылом.

Кстати, книга уже переведена на украинский язык BookChef и будет представлена в городах Украины. Ранее на украинском также переведены "Расскажи мне о море" и "Когда я вернусь, будь дома".

Украинские и российские СМИ называют Эльчина Сафарли "мастером современной романтической прозы", "одним из самых прославленных прозаиков постсоветского пространства", "один из самых популярных современных авторов", "невероятно крутой писатель из Баку" и т.д. и включают его произведения в различные рейтинги и ТОП-ы. Писателя, который славится романами, написанными искренне, с душой, благодаря чему он завоевал по-настоящему масштабную аудиторию читателей. Суммарный тираж книг Сафарли составляет более полумиллиона экземпляров!

Из последних новостей об Эльчине Сафарли. Например, www.mk.ru в "Чтение на лето: астрологи выбрали книги для каждого знака Зодиака" советуют почитать "Дом, в котором горит свет" для людей, родившихся под знаком Рака.

"Рак – безнадежный романтик, который, например, будет смотреть рождественские фильмы в середине лета. Пока Вы ждете очередное хорошее кино, предлагаем Вам окунуться в полную нежной грусти и романтики прозу Сафарли. Каждая страница книги Сафарли полна рассуждений о многоликости любви и о сложном пути к взаимности, то, что нужно романтичному Раку".

Портал www.mixnews.lv включил "Дом, в котором горит свет" в "Три лучшие книги недели", а www.tbeauty.ru - в "Какую книгу взять с собой в отпуск"

Портал www.u24.ru включил его произведения "Мне тебя обещали" и "Рецепты счастья" в оригинальные советы – "23 книги о любви, которые стоит прочитать современной женщине" и "12 книг, во время прочтения которых у вас потекут слюнки", соответственно.

Писатель и журналист Эльчин Сафарли родился в 12 марта 1984 года в Баку. В своих книгах рассказывает о восточных традициях, культуре, быте и любви, много пишет о море, рассуждает о человеческих отношениях, побуждая читателей к внутреннему диалогу. Пишет на русском языке. С 12 лет публиковался в молодёжных газетах под псевдонимом, сочиняя небольшие истории прямо за школьной партой. С 16 лет работает в печатных СМИ, поступил в университет на журналистский факультет. Последние несколько лет занимался тележурналистикой. Сотрудничал с турецкими телеканалами. Лауреат ряда молодёжных литературных конкурсов. На протяжении многих лет живет в Стамбуле, что отразилось на раннем творчестве писателя: действие первых романов происходит в Турции. Например, в центре сюжета романа "Сладкая соль Босфора" (2008 года) - журналист из Баку и "город души" Стамбул.

Эльчин Сафарли - автор книг, в основном, изданных в Москве "АСТ" - "Туда без обратно", "Я вернусь", "Мне тебя обещали", "…Нет воспоминаний без тебя", "Тысяча и две ночи: Наши на Востоке", "Легенды Босфора", "Если бы ты знал…", "Рецепты счастья", "Когда я без тебя", "Я хочу домой", "Расскажи мне о море", "Когда я вернусь, будь дома", "Дом, в котором горит свет" и т.д..

Его книги давно разошлись на философские изречения.

Человек имеет право выбирать место жизни так же, как одежду, парфюм, профессию. Нельзя быть там, где плохо. Если неуютно, больно, надо сорваться с насиженного места, выбежать на берег и нырнуть в океан. Единственное условие – любовь. Все остальное –отговорки. (Дом, в котором горит свет)

Так много людей, которые проносят боль через отмеренное им время – мучаются чувством вины, не позволяя себе быть счастливыми. (Дом, в котором горит свет)

Мы становимся богаче только тогда, когда отдаем. (Рецепты счастья)

Никого нельзя привести туда, куда он сам еще не дошел (Когда я вернусь, будь дома)

Есть люди уютные, как дом. Обнимаешь их — и понимаешь: я дома. (Если бы ты знал)

Лучше сделай, чтобы не жалеть. Обернется ошибкой - ничего страшного. Опыт не помешает. Обернется удачей — не забудь поделиться с ближним. (Сладкая соль Босфора)

По вопросам собственной судьбы следует обращаться к собственному сердцу. Оно, мудрое, стучит от первой нашей секунды до последней — как опытный радист, посылая в эфир важные зашифрованные сообщения. (Угол ее дома)

Говорят же, удары в спину чаще всего наносят те, кого защищаешь грудью. (Мне тебя обещали)

Будь благодарна всем дверям, которые захлопнулись за тобой. Учись переворачивать страницы жизни. Именно переворачивать, а не рвать на мелкие кусочки. (Тысяча и две ночи)

Каждый человек - как кувшин. Потряси, и из него начнет выплескиваться то, чем он наполнен. (Я хочу домой)

Детство - легкое, красочное и отнюдь не мимолетное, как принято считать, время жизни. Оно вечное, остается в человеке до последнего вздоха. (Расскажи мне о море)

Если одним победа дается, хоть и с трудом, то других она просто обходит стороной. Просто у всех разная судьба. Но в любом случае каждый должен до последнего быть на плаву. Ради себя, прежде всего! Все зависит от отношения к ситуации: кто-то скажет, что ему вообще не везет, все рушится и поставит на себе крест, а другой поймет, что, значит, не туда идет, что есть другие дороги и надо наслаждаться тем, что есть, пробовать, не бояться, да, поныть иногда, но утром проснуться и шагать дальше. (Тысяча и две ночи)

В вопросе, полон стакан наполовину или пуст, я предпочитаю вариант ответа «в стакане есть вода (Мне тебя обещали)

(Автор: Вугар Иманов)

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