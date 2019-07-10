Чешские медвежата украсили плакат Бакинского фестиваля ANIMAFILM

БАКУ /Trend Life/ - Плакат для второго Бакинского международного фестиваля анимации ANIMAFILM подготовил известный чешский режиссер анимационного кино Филип Пошивач. На плакате изображены два чешских медвежонка.

"Второй фестиваль будет посвящен теме чешской анимации, поэтому с просьбой нарисовать плакат мы решили обратиться к одному из самых известных мультипликаторов Филипу Пошивачу. Для нас большая честь сотрудничать с ним. Филип имеет неповторимый почерк, и, я думаю, ему точно удалось передать ту "игривость", которая так свойственна чешской анимации", - сообщил Trend Life директор фестиваля ANIMAFILM Рашид Агамалиев.

Чешский режиссер Филип Пошивач отметил, что испытал большую радость при подготовке визуального решения для фестиваля ANIMAFILM.

"Когда я обдумывал, какой мотив выслать в Азербайджан, выиграли мои фавориты-медведи из города Колин", - прокомментировал свою работу Филип Пошивач, имея ввиду известный чешский многосерийный мультфильм "Эй, дядя, пойдёмте играть!".

Графический дизайн плаката и сайта подготовила молодая и талантливая азербайджанская художница Назрин Ализаде.

Второй Бакинский международный фестиваль анимации ANIMAFILM пройдёт с 18 по 20 октября.

"Кроме конкурсной программы зрителей ждёт богатая сопровождающая программа, состоящая из классики чешской анимации", - добавил Рашид Агамалиев.

Чешскую программу фестиваля составила чешский драматург Мирослава Яничатова, которая также войдёт в международное жюри фестиваля. Программа ретроспективы чешских фильмов в ближайшее время будет представлена на официальном сайте фестиваля www.animafilm.az.

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(Автор: Вугар Иманов)

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