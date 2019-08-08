Из Нью-Йорка в Баку: встреча с известной пианисткой (ФОТО)

8 августа 2019 10:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В филиале Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана - Квартире-музее Ниязи в рамках Клуба любителей классической музыки состоялась встреча с заслуженной артисткой Азербайджана, известной пианисткой, профессором Наргиз Алияровой, сообщили Trend Life в музее.

Отметим, что Наргиз Алиярова является основателем и руководителем общества "Национальная музыка и глобальная культура", действующего в Нью-Йорке (США). Главная цель организации - пропаганда музыки народов мира.

Выступившие на мероприятии директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, заслуженный работник культуры Алла Байрамова и заведующая отделом музея Ханым Абдинова рассказали о творческой деятельности Наргиз Алияровой, особо отметив ее заслуги как исполнителя и ученого-музыковеда в развитии и пропаганде азербайджанской музыкальной культуры.

Затем Наргиз Алиярова поделилась с присутствующими своим опытом в концертной и педагогической деятельности, ответила на многочисленные вопросы аудитории. На вечере было продемонстрировано слайд-шоу, повествующее о творческой деятельности известной пианистки. Были показаны видеофрагменты концертных программ Алияровой.

Наргиз Алиярова представила вниманию публики концертную программу из сочинений Гара Гараева и Фридерика Шопена. Произведения выдающихся композиторов в исполнении азербайджанской пианистки были встречены с большим интересом и сопровождались бурными аплодисментами.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку состоится встреча с известной пианисткой Наргиз Алияровой
Культура 6 августа 19:22
35 лет без маэстро Ниязи (ФОТО)
Культура 2 августа 18:02
Джура, лавта, нефир, сипси, джюмбюш – подарок азербайджанскому музею (ФОТО)
Культура 16 марта 13:07
Тембр человеческого голоса в музыке - бакинские встречи (ФОТО)
Культура 6 февраля 16:21
Эйюб Гулиев провел вечер с талантливыми учениками школы имени Рафига Бабаева (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 17 января 15:20
Письмо президента США передано азербайджанскому музею (ФОТО)
Культура 5 января 14:43
Лента новостей
Подробности ДТП на трассе Баку-Сумгайыт
Происшествия 11:07
Археологи нашли на дне озера в Польше наконечник копья, принадлежавший викингам
Европа 11:05
Дженнифер Энистон скучает по "Друзьям"
Интересное 11:00
В Турции сократились количество авиарейсов
Турция 10:57
В результате ДТП на трассе Баку-Сумгайыт пострадали пять человек
Общество 10:54
В Азербайджане началась регистрация поступивших в колледж абитуриентов
Общество 10:48
Нацбанк Беларуси не исключает перехода к режиму таргетирования инфляции в 2020 году
Беларусь 10:38
В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
США 10:37
Facebook сохраняет популярность на рынке соцмедиа Азербайджана
ИКТ 10:36