Из Нью-Йорка в Баку: встреча с известной пианисткой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В филиале Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана - Квартире-музее Ниязи в рамках Клуба любителей классической музыки состоялась встреча с заслуженной артисткой Азербайджана, известной пианисткой, профессором Наргиз Алияровой, сообщили Trend Life в музее.

Отметим, что Наргиз Алиярова является основателем и руководителем общества "Национальная музыка и глобальная культура", действующего в Нью-Йорке (США). Главная цель организации - пропаганда музыки народов мира.

Выступившие на мероприятии директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, заслуженный работник культуры Алла Байрамова и заведующая отделом музея Ханым Абдинова рассказали о творческой деятельности Наргиз Алияровой, особо отметив ее заслуги как исполнителя и ученого-музыковеда в развитии и пропаганде азербайджанской музыкальной культуры.

Затем Наргиз Алиярова поделилась с присутствующими своим опытом в концертной и педагогической деятельности, ответила на многочисленные вопросы аудитории. На вечере было продемонстрировано слайд-шоу, повествующее о творческой деятельности известной пианистки. Были показаны видеофрагменты концертных программ Алияровой.

Наргиз Алиярова представила вниманию публики концертную программу из сочинений Гара Гараева и Фридерика Шопена. Произведения выдающихся композиторов в исполнении азербайджанской пианистки были встречены с большим интересом и сопровождались бурными аплодисментами.

(Автор: Джани Бабаева)

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