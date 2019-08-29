В Турции азербайджанского певца настигла разлука (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский вокалист Эмин Эминзаде презентовал в социальных сетях клип на клубную версию известной азербайджанской песни "Ayrılıq" ("Разлука"), сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

Благодаря своему таланту исполнитель за короткое время прославился в турецком шоу-бизнесе. На данный момент он работает в Турции с известными специалистами в сфере музыки, которые сотрудничают со многими звездами.

Аранжировку песни "Ayrılıq" для азербайджанского певца подготовил исполнитель электронной музыки и ди-джей Сердар Айылдыз. В роли возлюбленной Эминзаде в проекте снялась его коллега Нигяр Джафарова.

Видеоклип также будет представлен на канале крупной турецкой музыкальной платформы Netd, которая имеет более 14 миллионов подписчиков.

Эмин Эминзаде является лауреатом международных конкурсов "Золотой микрофон" в Казахстане, Elia Catalano в Италии, Opus-2012 в Испании. Ему посчастливилось также выступить в Баку на одной сцене с известным итальянским исполнителем Робертино Лоретти, исполнив с ним дуэтом композиции Jamayka и O Sole Mio. Мировая звезда после концерта назвал Эминзаде "Робертино Азербайджана".

Исполнителю удалось выиграть стипендию на обучение в США по программе обмена студентами, после чего Эминзаде был отправился в Техас. Затем он поступил в American Musical and Dramatic Academy и стал первым азербайджанцем, обучающимся в этом учебном заведении. Имя певца вписано "Золотую книгу молодых дарований Азербайджана".

(Автор: Джани Бабаева )

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