В Турции азербайджанского певца настигла разлука (ФОТО, ВИДЕО)

29 августа 2019 17:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский вокалист Эмин Эминзаде презентовал в социальных сетях клип на клубную версию известной азербайджанской песни "Ayrılıq" ("Разлука"), сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

Благодаря своему таланту исполнитель за короткое время прославился в турецком шоу-бизнесе. На данный момент он работает в Турции с известными специалистами в сфере музыки, которые сотрудничают со многими звездами.

Аранжировку песни "Ayrılıq" для азербайджанского певца подготовил исполнитель электронной музыки и ди-джей Сердар Айылдыз. В роли возлюбленной Эминзаде в проекте снялась его коллега Нигяр Джафарова.

Видеоклип также будет представлен на канале крупной турецкой музыкальной платформы Netd, которая имеет более 14 миллионов подписчиков.

Эмин Эминзаде является лауреатом международных конкурсов "Золотой микрофон" в Казахстане, Elia Catalano в Италии, Opus-2012 в Испании. Ему посчастливилось также выступить в Баку на одной сцене с известным итальянским исполнителем Робертино Лоретти, исполнив с ним дуэтом композиции Jamayka и O Sole Mio. Мировая звезда после концерта назвал Эминзаде "Робертино Азербайджана".

Исполнителю удалось выиграть стипендию на обучение в США по программе обмена студентами, после чего Эминзаде был отправился в Техас. Затем он поступил в American Musical and Dramatic Academy и стал первым азербайджанцем, обучающимся в этом учебном заведении. Имя певца вписано "Золотую книгу молодых дарований Азербайджана".

(Автор: Джани Бабаева )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Турции азербайджанского певца настигла разлука (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Турции азербайджанского певца настигла разлука (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Турции азербайджанского певца настигла разлука (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Турции азербайджанского певца настигла разлука (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Турции азербайджанского певца настигла разлука (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Турции азербайджанского певца настигла разлука (ФОТО, ВИДЕО)
Новости по теме
Азербайджанский певец лидирует в турецких соцсетях (ВИДЕО)
Звёздный мир 27 мая 13:44
Азербайджанский исполнитель восхитил зрителей женского телеканала (ВИДЕО)
Звёздный мир 28 марта 15:43
Азербайджанский певец в окружении звезд турецкого кино (ФОТО)
Звёздный мир 14 февраля 17:52
Эмин Эминзаде показал, как выглядит виртуальная любовь (ВИДЕО)
Звёздный мир 1 февраля 18:41
Азербайджанский Робертино Лоретти подготовил в США проект ко Дню всех влюбленных
Звёздный мир 23 января 18:11
Азербайджанский певец появился на билбордах в США (ФОТО, ВИДЕО)
Звёздный мир 8 июня 2018 15:34
Лента новостей
Глава МИД Ирана намерен приехать в Нью-Йорк на Генассамблею ООН
Иран 17:46
В России создадут 250-килограммовую противопожарную авиабомбу
Россия 17:45
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
Общество 17:35
Курс узбекской валюты вновь начал снижаться после недолгого роста
Финансы 17:30
Порты Турции в июле приняли свыше 5 тысяч судов
Турция 17:26
Реформы повышают эффективность государственного управления в СНГ - Moody's
Экономика 17:25
Азербайджанская нефть значительно подорожала
Бизнес 17:22
ЕС обсуждает возможность коллективной помощи в случае гибридных угроз
Другие страны 17:22
Азербайджанское предприятие расширит ассортимент отопительных систем комби
Бизнес 17:21