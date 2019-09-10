Мурад Гусейнов в прямом эфире Səhərçağı (ВИДЕО)

10 сентября 2019 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения три дня подряд транслировал утреннюю передачу "Səhərçağı" из Международного центра мугама, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

В течение трех дней обзор культурной жизни страны транслировался в прямом эфире на весь мир из одной из прекрасных достопримечательностей нашей столицы - Международного центра мугама, осуществляющего миссию по развитию и пропаганде мугамного искусства. Гости программы - деятели культуры и искусства Азербайджана и зарубежных стран, представители дипломатических миссий, поделившись своими впечатлениями о деятельности Международного центра мугама, выразили свое удовлетворение совместным сотрудничеством.

Директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана, профессор Мурад Гусейнов также стал гостем прямого эфира. Ведущие канала "Культура" поблагодарили директора за созданные им условия. Мурад Гусейнов отметил успешное сотрудничество с Азербайджанским телевидением и Mədəniyyət TV в рамках различных проектов и концертных программ. Директор рассказал о деятельности и проектах центра в новом сезоне.

(Автор: Вугар Иманов)

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