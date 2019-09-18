В Баку состоялось торжественное открытие XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялось торжественное открытие XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life.

В концертной программе выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр под управлением народного артиста, дирижера Рауфа Абдуллаева и известный российский скрипач, победитель XVI Международного музыкального конкурса имени П.И. Чайковского Сергей Догадин. Прозвучали увертюра из оперы Узеира Гаджибейли "Koroğlu", Концерт для скрипки с оркестром ре минор Яна Сибелиуса и Шестая симфония "Контрасты" лауреата Государственной премии Азербайджана, кавалера орденов "Шохрат", "Истиглал" и "Гейдара Алиева", народного артиста СССР Арифа Меликова, посвященная памяти видного композитора.

Среди гостей праздничного вечера были заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, министр культуры Абульфас Гараев, видные общественные деятели, известные деятели культуры и науки, представители творческой интеллигенции и молодежи.

День национальной музыки - 18 сентября ежегодно широко отмечается в Азербайджане. Этот праздник музыки вошел в историю, как и день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948). В соответствии с указом, подписанным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 1995 году – накануне 110-летнего юбилея со дня рождения гениального композитора, ежегодно 18 сентября отмечается в Азербайджане как День национальной музыки. В этот день также отмечается день рождения другого выдающегося представителя азербайджанской музыки, великого композитора Муслима Магомаева - старшего (1885-1937).

При организации Фонда Гейдара Алиева и Министерствакультуры Азербайджана 18-30 сентября пройдет XI Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли. В рамках фестиваля будет проведено около 40 мероприятий с участием известных музыкантов и коллективов из США, России, Китая, Турции, Италии, Узбекистана, Беларуси, Болгарии, Украины, Грузии. Среди них - Турецкий государственный симфонический оркестр Чукурова, Китайский филармонический оркестр "Silk Road", Сергей Ролдугин, Хатия Буниатишвили, Алена Баева, Мирослав Култышев, Сергей Догадин, Филипп Копачевский, Величка Йочева, Евгений Авраменко, Лоренцо Тацциери, Дмитрий Хохлов, Александр Гаджиев, Маргарита Александрович, Мурат Селим Токадж, Регина Рустамова, Джабраил Идрисов, Георгий Челидзе, Умид Исраилов, а также азербайджанские музыканты Рауф Абдуллаев, Ульвия Гаджибекова, Егяна Ахундова, Ялчин Адигезалов, Фахраддин Керимов, Мурад Адыгезалзаде, Мурад Гусейнов, Эюб Гулиев, Мустафа Мехмандаров. Эльнара Мамедова, Ильхам Назаров и др.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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