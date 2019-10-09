В Баку отметили 100-летие Гусейна Ибрагимова (ФОТО)

9 октября 2019 16:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения народного писателя Азербайджана Гусейна Ибрагимова, сообщает Trend Life.

Первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев в своем выступлении отметил, что мероприятие проводится в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея Гусейна Ибрагимова.

Было подчеркнуто, что произведения народного писателя "Böhtan (Клевета), "Sabahın sorağında" (В поисках завтра), "Bahar yağışı" (Весенний дождь) занимают свое достойное место в азербайджанской литературе. Также большую читательскую аудиторию завоевали повести и рассказы Гусейна Ибрагимова.

Председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар рассказал о неоценимых заслугах Гусейна Ибрагимова в деятельности Нахчыванского отделения Союза писателей Азербайджана.

Академик Иса Габиббейли отметил, что 60-х годах Гусейн Ибрагимов был одним из основоположников возвращения к традициям азербайджанской реалистической литературы. Народный писатель в своих произведениях отражал судьбы простых людей.

В художественной части мероприятия выступил инструментальный ансамбль "Dan ulduzu" имени Гюляры Алиевой (художественный руководитель – заслуженный артист Тариэль Аббасов). Публика аплодисментами встретила выступления заслуженной артистки Нурии Гусейновой, исполнителей Сархана Буньядзаде и Ровшана Азиза.

Гусейн Ибрагимов родился 23 мая 1919 года. По окончании школы он учился в Нахчыванском педагогическом техникуме. В 1958 году Гусейн Ибрагимов окончил отделение журналистики Азербайджанского государственного университета (сейчас - Бакинский государственный университет).

Гусейн Ибрагимов - автор ряда романов на исторические и современные темы, приступил к литературному творчеству в начале 1940-х годов. Своими произведениями, являющимися результатом более чем полувековой плодотворной литературной деятельности, известный писатель внес достойный вклад в развитие азербайджанской литературы.

Наряду с творческой деятельностью, Гусейн Ибрагимов также был активным общественным деятелем.

Народный писатель скончался 10 апреля 2008 года.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Баку отметили 100-летие Гусейна Ибрагимова (ФОТО)
  • В Баку отметили 100-летие Гусейна Ибрагимова (ФОТО)
  • В Баку отметили 100-летие Гусейна Ибрагимова (ФОТО)
  • В Баку отметили 100-летие Гусейна Ибрагимова (ФОТО)
  • В Баку отметили 100-летие Гусейна Ибрагимова (ФОТО)
  • В Баку отметили 100-летие Гусейна Ибрагимова (ФОТО)
  • В Баку отметили 100-летие Гусейна Ибрагимова (ФОТО)
  • В Баку отметили 100-летие Гусейна Ибрагимова (ФОТО)
  • В Баку отметили 100-летие Гусейна Ибрагимова (ФОТО)
  • В Баку отметили 100-летие Гусейна Ибрагимова (ФОТО)
  • В Баку отметили 100-летие Гусейна Ибрагимова (ФОТО)
  • В Баку отметили 100-летие Гусейна Ибрагимова (ФОТО)
  • В Баку отметили 100-летие Гусейна Ибрагимова (ФОТО)
  • В Баку отметили 100-летие Гусейна Ибрагимова (ФОТО)
Новости по теме
Иса Габиббейли: В учебниках для азербайджанских вузов есть проблемы
Общество 17 сентября 19:15
В Азербайджане будет подготовлен законопроект "Об образовательных кредитах"
Общество 17 сентября 16:33
В Азербайджане законопроект «О высшем образовании» будет обсуждаться в октябре
Общество 17 сентября 16:09
Вице-президент НАНА: 50-летний период развития Азербайджана связан с именем Гейдара Алиева
Политика 13 июля 14:27
Иса Габиббейли о спорных словах в новом орфографическом словаре
Общество 9 июля 09:53
В "Парке высоких технологий " НАН Азербайджана произошли важные изменения
Экономика 27 июня 17:29
Лента новостей
Иранская ветряная электростанция увеличила выработку электроэнергии на 66%
Энергетика 16:44
Начинается ремонт дороги рядом с Бакинской Оксфордской школой
Общество 16:40
В Азербайджане за курение в запрещенных местах оштрафовано порядка 2000 человек
Общество 16:37
В Международном аэропорту Гейдар Алиев создается Центр управления движением беспилотных летательных аппаратов (ФОТО)
Бизнес 16:37
Центр экономических реформ: Экспорт сельхозпродукции из Азербайджана составил $411,8 млн
Бизнес 16:35
Азербайджан и Казахстан организуют видеоконференцию для повышения эффективности межправкомиссии
Энергетика 16:33
Центробанк объявил повторный тендер
Тендеры 16:26
Парвиз Шахбазов прокомментировал предложение России по строительству АЭС в Азербайджане
Энергетика 16:22
Казахстан и Франция договорились о поставках техгазов
Бизнес 16:16