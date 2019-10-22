Продемонстрируй свое мастерство: пройдет региональный Кубок Карабаха по танцу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре культуры Бардинского района 27 октября состоится региональный Кубок Карабаха по танцу, сообщили Trend Life в пресс-службе Ассоциации танца Азербайджана.

Региональный Кубок Карабаха по танцу пройдет при организации Союза молодежи Азербайджана, Ассоциации танца Азербайджана, при поддержке министерства культуры Азербайджана и творческой компании "Jam Group".

Участники будут соревноваться в нескольких возрастных категориях - "малыши" (до шести лет), "дети" (шесть - 10 лет), "юниоры" (10 - 16 лет) и "взрослые" (от 16 лет и старше). Конкурсанты будут соревноваться в следующих номинациях - соло, дуэт, небольшие группы (восемь участников), ансамбль (8 - 24 участника), большой ансамбль (25 - 50 участников).

"Нам нужно развивать наше искусство в регионах и поощрять каждого молодого человека, который обладает талантом, помогать молодежи реализовывать свои мечты, стимулировать их развитие. Молодежь - это наше будущее и наши наследники. Наша цель - дать им возможность продемонстрировать свое мастерство, соревнуясь друг с другом на фестивалях и соревнованиях в городах и регионах нашей страны. Желаем всем участникам конкурса удачи", – сказал президент Ассоциации танца Азербайджана Азиз Азизов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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