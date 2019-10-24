Участник российского "Голоса" посвятил песню Азербайджану (ВИДЕО)

24 октября 2019 15:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский певец, участник телепроекта "Голос" на Первом телеканале России Эмиль Кадыров презентовал на своей странице в Facebook новую композицию "Мой Азербайджан", сообщает Trend Life.

Новый проект исполнителя "Мой Азербайджан" приурочен к 101-летию Азербайджанской Демократической Республики и 28-й годовщине восстановления государственной независимости Азербайджана - Дню государственной независимости.

Эмиль Кадыров исполняет композицию "Мой Азербайджан" на азербайджанском и русском языках.

Автор музыки - Джавид Мамедов, автор слов - Заур Джафаров. Видео - Baku Media Center.

Напомним, что Эмиль Кадыров родился и вырос в Азербайджане. Является выпускником Бакинской музыкальной школы имени Рашида Бейбутова по классу классической гитары и Белгородского музыкального колледжа, участником мастер-классов Елены Образцовой и Тамары Синявской, лауреатом международных конкурсов.

Эмиль Кадыров представлял Азербайджан на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2018" в Сочи (Россия).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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