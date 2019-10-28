Мир криминального Чикаго и кабаре-шоу в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XIV Бакинского международного джаз-фестиваля состоялась премьера мюзикла «Чикаго», поставленного азербайджанским хореографом Азизом Азизовым и его коллективом Jam Group при поддержке Ассоциации танца Азербайджана, сообщает Trend Life.

Мюзикл "Чикаго" (Chicago) Джона Кандера на либретто Фреда Эбба и Боба Фосса был написан в 1926 году. Оригинальная бродвейская постановка в 1975 году была номинирована на несколько премий "Тони", а обновленная версия в 1996 году. По мюзиклу был снят фильм "Чикаго". Картина вышла на экраны в 2002 году и была отмечена "Оскарами" в шести категориях, в том числе как "лучший фильм". Создатели спектакля придерживались классической версии в постановке и стилистике, постарались максимально перенести зал в 20-е годы города Чикаго, когда на улицах царила преступность, процветало кабаре. Декорации, эпатажные танцы, костюмы гармонировали с той эпохой, а великолепное выступление артистов было встречены яркими овациями зрителей.

Baku Jazz Festival 2019 прошел с 18 по 27 октября под девизом "Море джаза, море интеллекта". Директор проекта - Лейла Эфендиева, художественный руководитель - джазовый саксофонист, заслуженный артист Азербайджана Раин Султанов. Было проведено более 25 концертов и мероприятий с участием представителей Азербайджана, Германии, Бразилии, России, Китая, Турции, Украины, Швеции, Франции, Гвинеи, Вьетнама и других стран. Baku Jazz Festival 2019 представил публике разнообразие стилей и направлений джазовой музыки – авангард, традиционную классику, этно-джаз, симфо-джаз, а также тематические, практические и информационные программы с мастер-классами музыкантов, выставками живописи и фотографий, лекциями по мировым кинематографическим джазовым саундтрекам, международным конкурсом молодых исполнителей "I am Jazzman" и ночными джем-сессиями.

Фестиваль прошел на нескольких площадках - бизнес-центр Landmark, Международный центр мугама, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр, Зал камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Бакинский международный джазовый фестиваль проводится с 2005 года. Baku Jazz Festival является членом European Jazz Network с 2017 года.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов. Фото и видео - Рустам Гусейнов)

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