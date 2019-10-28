Баку-2020. Место встречи изменить нельзя (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре в Баку состоялась презентация книги Булата Мекебаева "Долгая дорога к встрече", сообщает Trend Life.

Презентация издания прошла в преддверии Международного фестиваля искусств "Место встречи - Баку-2020", который состоится в столице Азербайджана весной следующего года.

На презентации было рассказано о жизни и о творчестве Булата Мекебаева. Было отмечено, что казахстанский художник, президент Ассоциации "Искусство народов мира" Булат Мекебаев в 1997 году переехал в Германию, однако связи с Родиной не терял никогда. Практически во всех его работах отражена национальная тематика. Персональные выставки художника проходили в Казахстане, Германии, Польше, России и Эстонии.

В книгу "Долгая дорога к встрече" вошли роман "От рассвета до заката", рассказ "Небо востока" и серия стихов автора.

Роман "От рассвета до заката" повествует о депортации немцев в 1941 году в северные зоны Казахстана, он написан на основе одной человеческой жизни, ярко показывая определенный период времени. Роман был опубликован в октябре 2016 года в альманахе "Литературные знакомства". Его презентация прошла в Москве, в доме Булгакова, а также на литературных фестивалях в Польше и Черногории.

На мероприятии также была представлена музыкальная программа в ходе которой выступил азербайджанский вокалист Гасым Халилов и представитель оргкомитета фестиваля искусств "Место встречи", исполнительница авторских песен Вафа Мамедова. Восхищение публики вызвало исполнение Гасымом Халиловым азербайджанской народной песни "Sarı gəlin". Певец исполнил песню, аккомпанируя себе на гитаре. Выступление вызвало бурные аплодисменты гостей вечера.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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