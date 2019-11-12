В Баку появится Нотр-Дам де Пари (ФОТО)

12 ноября 2019 13:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра 14 и 15 декабря состоится первая премьера 110-го театрального сезона - показ спектакля "Paris Notr-Dama ithaf" ("Посвящение Нотр-Дам де Пари"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Спектакль поставлен по мотивам романа французского писателя Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери". Автор либретто и постановщик – режиссер Самир Гуламов, автор идеи и художественный руководитель спектакля – заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению, директор театра Алигисмет Лалаев.

Дирижер-постановщик спектакля и автор оркестровки – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, балетмейстер – заслуженные артисты Закир и Елена Агаевы, хормейстер – заслуженный артист Вагиф Мастанов, художник-постановщик – Вюсал Рахим, автор текстов к музыкальным сочинениям – секретарь Союза композиторов Азербайджана, поэт Ильгар Фахми, дирижер – Самед Сулейманлы, концертмейстер – Камиль Гасанов, ассистенты режиссера Севиндж Мамедова и Амрах Дадашов.

Роли в постановке исполнят народный артист Парвиз Мамедрзаев, заслуженные артисты Надир Хасыев, Саида Шарифалиева, актеры Мехрибан Залыева, Айдан Гасанова, Амрах Дадашов, Ниджат Али, Ибрагим Ализаде, Эмин Зейналлы, Хидаят Алиев, Эльхан Исмаилов, Гусейн Алили, Алимамед Новрузов, Самедзаде Хасыев, Шабан Джафаров, Тельназ Гусейнова, Мурад Алиев, Фарид Рзаев, Элеонора Мехтиева, Заур Алиев, Али Керимов.

"Собор Парижской Богоматери" - роман Виктора Гюго, вышедший в свет в марте 1831 года. Одно из наиболее известных произведений Гюго было переведёно на множество языков, неоднократно экранизировано, по нему поставлены оперы и балет, спектакли и мюзикл.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • В Баку появится Нотр-Дам де Пари (ФОТО)
  • В Баку появится Нотр-Дам де Пари (ФОТО)
  • В Баку появится Нотр-Дам де Пари (ФОТО)
  • В Баку появится Нотр-Дам де Пари (ФОТО)
  • В Баку появится Нотр-Дам де Пари (ФОТО)
  • В Баку появится Нотр-Дам де Пари (ФОТО)
  • В Баку появится Нотр-Дам де Пари (ФОТО)
  • В Баку появится Нотр-Дам де Пари (ФОТО)
  • В Баку появится Нотр-Дам де Пари (ФОТО)
  • В Баку появится Нотр-Дам де Пари (ФОТО)
  • В Баку появится Нотр-Дам де Пари (ФОТО)
  • В Баку появится Нотр-Дам де Пари (ФОТО)
  • В Баку появится Нотр-Дам де Пари (ФОТО)
  • В Баку появится Нотр-Дам де Пари (ФОТО)
  • В Баку появится Нотр-Дам де Пари (ФОТО)
  • В Баку появится Нотр-Дам де Пари (ФОТО)
  • В Баку появится Нотр-Дам де Пари (ФОТО)
  • В Баку появится Нотр-Дам де Пари (ФОТО)
  • В Баку появится Нотр-Дам де Пари (ФОТО)
  • В Баку появится Нотр-Дам де Пари (ФОТО)
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