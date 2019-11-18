Первый канал Грузии показал сюжет о Международном центре мугама (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Научно-теоретический проект "Dəyirmi masa" ("Круглый стол"), реализованный Международным центром мугама в Тбилиси, встречен с большим интересом со стороны Грузинских СМИ.

Грузинское телевидение подготовило и представило специальный репортаж о проведенном в Тбилиси мероприятии в рамках "Круглого стола" под названием "Музыкальная культура Азербайджана (мугамы, народные песни и теснифы) и Грузии (фольклор): истоки, современные связи и перспективы", организованном Международным центром мугама при поддержке Грузинского государственного фольклорного центра. Также в репортаже рассказывается о деятельности Центра мугама.

В репортаже директор Международного центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов подробно рассказал об истории создания, деятельности и международных связях Центра мугама, отметив важность международного сотрудничества в сфере пропаганды.

Гусейнов выразил надежду, что проведенный в Грузии семинар под названием "Музыкальная культура Азербайджана (мугамы, народные песни и теснифы) и Грузии (фольклор): истоки, современные связи и перспективы" будет способствовать дальнейшему развитию музыкальных традиций. Интересно выступили директор Государственного центра фольклора Грузии Георгий Донадзе, руководитель Государственного музея грузинской народной музыки и народных инструментов Реваз Котрикадзе и другие.

В репортаже также нашли отражение организованный Центром Мугама в Грузии концерт мугамной группы "Qarabağ" и другие проекты.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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