Ее находят мертвой в объятиях врага – к чему приводит вражда между братьями в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 30 ноября состоится показ спектакля "Трубадур" Джузеппе Верди, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Эта популярная опера является одним из самых посещаемых и кассовых спектаклей театра. Впервые в партии Леоноры в этот день выступит заслуженная артистка Азербайджана Илаха Эфендиева.

В спектакле также примут участие ведущие солисты театра - народные артисты Азербайджана Фидан Гаджиева (партия Азучены), Акрам Поладов (партия Феррандо), заслуженные артисты Фарид Алиев (партия Манрико), Алиахмед Ибрагимов (партия Руиса), а также солисты Талех Яхъяев (партия графа ди Луны) и Нина Макарова (партия Инес).

Дирижировать спектаклем будет главный дирижер театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев.

Сюжет оперы: граф ди Луна и трубадур Манрико не догадываются о том, что они родные братья. Когда они были детьми, цыганка Азучена из мести за свою мать решила сжечь Манрико. Но ошиблась и сожгла своего собственного ребенка, с тех пор Азучена воспитывает Манрико.

Ди Луна очарован графиней Леонорой, которая влюблена в Манрико. Манрико готовясь к свадьбе с Леонорой узнает, что его мать схвачена солдатами графа. Решая ее спасти, он сам попадает в плен. Леонора, чтобы вызволить любимого соглашается выйти замуж за графа, обещавшего отпустить Манрико. Леонора принимает яд, чтобы не достаться ему. Леонору провожают в тюремную башню к Манрико, и она убеждает любимого скорее бежать. Однако яд уже начал действовать, и она умирает у него на руках. Граф ди Луна находит Леонору мёртвой в объятиях врага. Разгневанный обманом, он приказывает увести Манрико на плаху, а сам подводит цыганку к окну и указывает на казнённого Манрико. Азучена восклицает: "Узнай же всё - то брат твой! Мать, теперь ты отмщена!".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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