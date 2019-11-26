Длина рукавов 400 метров – перформанс Вюсала Рагима (ФОТО)

26 ноября 2019 16:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках VI Международной биеннале современного искусства "Алюминий" в Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала" был представлен перформанс грузинской художницы Елены Раквиашвили и азербайджанского автора Вюсала Рагима, сообщает Trend Life.

Представленный Вюсалом Рагимом перформанс "Вacararsan" ("Ты сможешь") демонстрировался впервые. Перформанс – показывает процесс, кажущийся на первый взгляд легким – это движения, которые мы используем при одевании. Но так как длина рукавов одежды составляет 400 метров, то человек путается в них и не может завершить начатое.

Перформанс "Вacararsan" – это аллегория трудностей и борьбы в жизни человека. Перформанс был представлен в исполнении молодого актера Азербайджанского государственного академического музыкального театра Заура Алиева.

(Автор: Джани Бабаева )

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  • Длина рукавов 400 метров – перформанс Вюсала Рагима (ФОТО)
  • Длина рукавов 400 метров – перформанс Вюсала Рагима (ФОТО)
  • Длина рукавов 400 метров – перформанс Вюсала Рагима (ФОТО)
  • Длина рукавов 400 метров – перформанс Вюсала Рагима (ФОТО)
  • Длина рукавов 400 метров – перформанс Вюсала Рагима (ФОТО)
  • Длина рукавов 400 метров – перформанс Вюсала Рагима (ФОТО)
  • Длина рукавов 400 метров – перформанс Вюсала Рагима (ФОТО)
  • Длина рукавов 400 метров – перформанс Вюсала Рагима (ФОТО)
  • Длина рукавов 400 метров – перформанс Вюсала Рагима (ФОТО)
  • Длина рукавов 400 метров – перформанс Вюсала Рагима (ФОТО)
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