Слабые мышцы и сильная воля Самира Иманова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Большинство из того, что мы воспринимаем, не характерно для инвалидности - оно характерно для человеческой жизни", - говорит американский поэт и исследователь инвалидности Джим Феррис, который считает, что люди с ограниченными возможностями здоровья в своём литературном творчестве стремятся описывать не саму инвалидность, а своё восприятие мира. При этом, по его мнению, не бывает двух инвалидов с одинаковым опытом и восприятием мира, из чего проистекает большое жанровое и художественное разнообразие литературного творчества инвалидов.

В Центре по пропаганде книг Azərikitab прошла презентация новой книги молодого писателя Самира Иманова "Zəif əzələ, güclü iradə" (Слабые мышцы, сильная воля), сообщает Trend Life.

Депутат Милли Меджлиса, поэтесса Ганира Пашаева отметила, что люди с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в особом внимании и любви. Более того, раскрытие и развитие их творческого потенциала, пропаганда среди широкой общественности имеет важное значение, является одним из наиболее результативных способов познания окружающего мира, учит общению. Любая творческая деятельность развивает потенциал человека, внимание, эмоциональную память, чувство ритма, мышление, фантазию.

Самир Иманов родился 27 августа 1981 года в городе Сумгайыт. Инвалид I группы, с детства страдающий церебральным параличом и гемофилией. Автор ряда книг об инвалидности, среди которых "Özunlə fexr et" ("Гордись собой"), "Hədəfdəki insan" (Нацеленный на человечество), неоднократно был удостоен почетных грамот, дипломов и других наград. Самир Иманов также является автором сценария к документальному фильму, повествующему об отношении к людям с ограниченными возможностями.

В рассказах и стихах книги "Zəif əzələ, güclü iradə" затронуты проблемы, с которыми сталкиваются лица с ограниченными физическими возможностями. По словам Самира Иманова, своей деятельностью он пытается помочь людям с ограниченными возможностями здоровья преодолеть информационные и психологические преграды в процессе социальной адаптации. И делает это через литературу. Ведь инвалидность - не финал и не приговор, а новая возможность! Это изменение качества жизни. Не все способны с этим справиться, и многое зависит не только от силы духа, но и от того, какие люди окружают инвалида. Книги про инвалидов без прикрас покажут вам мир тех, кто ограничен в возможностях, и не может это исправить. Но может принять и научиться жить с осознанием: ты все равно способен на многое, даже если твое тело не имеет какой-то из необходимых возможностей…

(Автор: Вугар Иманов)

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