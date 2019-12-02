Как азербайджанские актеры превращали солончаковые пустоши в плодородные поля (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра в Баку состоялся показ спектакля "Yaşar" ("Яшар") по произведению Джафара Джаббарлы, сообщает Trend Life.

Спектакль представлен в рамках "Недели Джафара Джаббарлы", которая организована, в соответствии с распоряжением главы государства о праздновании 120-летия выдающегося драматурга. В рамках мероприятия, при организационной поддержке министерства культуры Азербайджана, театры республики поставили спектакли по произведениям Джафара Джаббарлы.

Художественный руководитель спектакля – народный артист Азерпаша Нематов, режиссеры – Мехман Фатуллаев и Эмин Аскеров, художник-постановщик – заслуженный работник культуры – Ильхам Аскеров, композитор - народный артист Сиявуш Керими, художник по свету – Рафаэль Гасанов, ассистент режиссера – Нармин Гасанова.

В спектакле заняты народные артисты Рамиз Мелик, Нураддин Мехдиханлы, Джафар Намиг Камал, заслуженные артисты Эльнар Гараев, Рашад Бахтияров, Масма Аслангызы, Айшад Мамедов, Мехрибан Ханлар, Эльшан Рустамов, Эльхан Гулиев, актеры Джавидан Новрузов, Эльчин Эфенди, Али Нурзаде, Рада Насибова и другие.

Отметим, что пьеса "Яшар" была написана Джафаром Джаббарлы в 1932 году, в том же году состоялось ее сценическое воплощение. Пьеса повествует о молодых инженерах-лаборантах – Яшаре, Тогруле и Тане, которые мечтают солончаковые пустоши превратить в хлопковые поля.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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