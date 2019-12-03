В Баку отметят юбилей Алисы Фрейндлих

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку 5 декабря состоится показ драматического фильма "Большой" (режиссер Валерий Тодоровский, 2017 год), сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Кинопоказ посвящен 85-летию советской и российской актрисы театра и кино Алисы Фрейндлих.

Алиса Фрейндлих - народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации, премии правительства России. С 1983 года - одна из ведущих актрис Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова.

Фильмы с её участием вошли в "золотой фонд" российского кинематографа. Актриса наиболее известна по кинокартинам "Соломенная шляпка", "Служебный роман", "Д’Артаньян и три мушкетёра" (1978), "Жестокий романс".

Алиса Фрейндлих - обладательница двух национальных российских театральных премий "Золотая маска" и четырёх премий Российской академии кинематографических искусств "Ника".

(Автор: Джани Бабаева)

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