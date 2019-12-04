Любовь и наука. В Баку отметили юбилей фильма "Улдуз" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку представлена обновленная версия любимого миллионами зрителей отечественного фильма "Ulduz" ("Улдуз"), сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства. Мероприятие было приурочено к 55-летию со дня выхода на экраны кинофильма.

Кинокартина "Улдуз" была снята в 1964 году на киностудии "Азербайджанфильм" по одноименной оперетте композитора Сулеймана Алескерова. Первый показ музыкальной кинокомедии, режиссером которой является Агарза Гулиев, состоялся в кинотеатре имени Низами (ныне – Киноцентр "Низами") 29 марта 1965 года. В фильме снялись известные артисты - Башир Сафароглу, Лютфали Абдуллаев, Насиба Зейналова, Сиявуш Аслан, Малейка Агазаде, Гаджибаба Багиров, Бахадур Алиев и другие. Работу над восстановлением киноленты провела Национальная цифровая студия "Баланс".

На вечере вниманию гостей были представлены кадры фильма до и после обновления.

Директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев отметил, что очень важно восстанавливать и сохранять отечественные фильмы прошлых лет. По его словам, картина на протяжении многих лет является одной из самых любимых, занимая особое место в истории национального кинематографа. Джамиль Гулиев дал высокую оценку работе Национальной цифровой студии "Баланс".

Заслуженная артистка Азербайджана Сугра Багирзаде, которая воплотила в фильме образ Йетер, рассказала об интересных моментах съемочного процесса, работе с известными актерами.

Далее состоялся показ фильма "Улдуз". Отметим, что основные съемки фильма проходили в Астаринском районе. Кинокартина рассказывает о любви молодых людей, а также о связи науки с их жизнью.

(Автор: Джани Бабаева)

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