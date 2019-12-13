Ялчин Адигезалов отметил юбилей в крупнейшем концертном зале Эгейского побережья Турции (ВИДЕО)

13 декабря 2019 14:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В крупнейшем концертном зале Эгейского побережья Турции - в Измире состоялся симфонический концерт, приуроченный к 60-летию со дня рождения и 30-летию творческой деятельности народного артиста Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", профессора Ялчина Адигезалова, сообщает Trend Life.

В Культурном центре Аднана Сайгуна в исполнении Измирского филармонического оркестра прозвучала Симфония No.2 Сергея Рахманинова. Маэстро посвятил исполнение симфонии памяти недавно ушедшего из жизни выдающегося дирижера современности Марисса Янсонса.

"Тяжело смириться с потерей. Марисс Янсонс был большим, уникальным музыкантом. Мастера такого масштаба оставляют неизгладимый след в наших сердцах и сознании. Отец Марисса Янсонса - Арвид Кришевич Янсонс был одним из наших педагогов. Сын достойно принял эстафету. Вся жизнь Марисса Янсонса - пример высокого служения Музыке!" - сказал Trend Life Ялчин Адигезалов.

Вторая симфония Сергея Рахманинова, один из самых выдающихся опусов композитора, был исполнен на одном дыхании, в лучших традициях и с большим чувством. Измирский оркестр, один из лучших в Турции, блестяще справился с исполнением трудной симфонии. Второе отделение концерта было полностью отдано азербайджанской музыке. В сочинениях Асафа Зейналлы, Васифа Адигезалова, Гаджи Ханмамедова и Гасана Рзаева солировал молодой тарист Орхан Зейналов, выступлению которого сопутствовал большой успех.

В честь 650-летнего юбилея великого азербайджанского поэта и философа Имадеддина Насими и Года Насими в Азербайджане на закрытии вечера было представлено выдающееся симфоническое произведение Фикрета Амирова "Сказание о Насими". Публика, переполнившая зал, устроила музыкантам восторженный прием. СМИ Турции уделило мероприятию большое внимание, телеканал TRT 2 "Культура" вел прямую трансляцию концерта.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Ялчин Адигезалов отметил юбилей в крупнейшем концертном зале Эгейского побережья Турции (ВИДЕО)
  • Ялчин Адигезалов отметил юбилей в крупнейшем концертном зале Эгейского побережья Турции (ВИДЕО)
  • Ялчин Адигезалов отметил юбилей в крупнейшем концертном зале Эгейского побережья Турции (ВИДЕО)
  • Ялчин Адигезалов отметил юбилей в крупнейшем концертном зале Эгейского побережья Турции (ВИДЕО)
  • Ялчин Адигезалов отметил юбилей в крупнейшем концертном зале Эгейского побережья Турции (ВИДЕО)
  • Ялчин Адигезалов отметил юбилей в крупнейшем концертном зале Эгейского побережья Турции (ВИДЕО)
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