Австралийский музыковед представит композиции Эртогрула Джавида в новой аранжировке

22 января 2020 20:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Профессор Ормистонского колледжа (Квинсленд, Австралия), музыковед Джон Варней посетил Дом-музей Гусейна Джавида при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт НАНА.

На встрече с директором Дома-музея, доктором филологических наук Гюльбяниз Бабаханлы Джон Варней рассказал, что его глубоко интересует творчество Эртогрула Джавида - азербайджанского композитора, поэта, фольклориста, сына выдающегося поэта и драматурга Гусейна Джавида.

Напомнив, что им была подготовлена аранжировка двух музыкальных работ композитора - "Ноктюрн" и "Веселый танец", музыковед отметил, что композиции для фортепиано смогут исполняться на новых музыкальных инструментах таких как флейта, скрипка, виолончель, а также в ансамбле.

В конце встречи было принято решение в будущем сделать аранжировку других композиций Эртогрула Джавида.

(Автор: Джани Бабаева)

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