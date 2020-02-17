Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО)

Культура 17 февраля 2020 17:15 (UTC+04:00)
Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета с аншлагом прошла оперетта великого Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан".

Новая трактовка этого бессмертного произведения, любовь к которому не ослабевает, а только крепнет с годами, вызвала большой интерес зрительской аудитории. Блистательная игра актеров, прекрасная работа режиссера-постановщика, заслуженного деятеля искусств Хафиза Гулиева превратили спектакль в настоящий праздник.

Остроумный Аскер в блестящей интерпретации заслуженного артиста Рамиля Гасымова, комический образ Султан-бека, мастерски созданный заслуженным артистом Джахангиром Гурбановым, нежная романтичная Гюльчохра (заслуженная артистка Инара Бабаева), Телли (народная артистка Гюльяз Мамедова ), Ася (Айсель Ибрагимова), верный друг Аскера - Сулейман (заслуженный артист Турал Агасиев), тётя Аскера – Джахан хала (заслуженная артистка Гюлистан Алиева), комичный Вели (Садиг Меликов) словно пришли к нам из прошлого века – настолько близка была современному зрителю атмосфера, царящая на сцене.

Отметим, что образ Аскера – настоящего азербайджанского мужчины, решительного, смелого и в то же время прогрессивно мыслящего, выступающего против старых традиций, в современной интерпретации Рамиля Гасымова после образа, созданного такими корифеями, как Гусейнгулу Сарабский, Рашид Бейбутов, внес новое дыхание в этот бессмертный образ. Отдельного внимания заслуживает великолепное исполнение Симфонического оркестра театра под руководством заслуженного артиста, дирижера Эйюба Гулиева. Выступление артистов было встречено цветами и овациями зрителей.

"Аршин мал алан» (азерб. Arşın mal alan, дословный перевод - "Покупающий товар аршинами", известный также как "Продавец ручного товара") - последняя и самая популярная оперетта азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли. Она была написана в 1913 году в Санкт-Петербурге. Автором либретто оперетты является сам Узеир Гаджибейли. Премьера "Аршин мал алан" состоялась 25 октября 1913 года в Театре Гаджи Зейналабдина Тагиева в Баку.

Действие оперетты происходит в Шуше - городе, где вырос композитор. Сюжет музыкальной комедии был взят Гаджибейли из жизни. Так, женщины на Востоке с давних пор носили чадру, им не разрешалось появляться на улице с открытым лицом. Замуж девушки выходили, как правило, по воле родителей. Также жених в большинстве случаев видел свою невесту только после свадьбы. В начале XX века семейно-бытовой уклад жизни стал подвергаться критике. Новое поколение молодых людей мечтало создать семью, основанную на взаимной любви. Название музыкальной комедии "Аршин мал алан" является характерным выкриком уличных торговцев тканями, одним из которых и притворился главный герой комедии, чтобы увидеть свою будущую невесту.

В комедии Узеир Гаджибейли сочетал традиции европейской классической и азербайджанской национальной музыки. "Аршин мал алан" был переведён на 80 языков мира и поставлен в около 200 театрах 80 стран мира. В 2013 году в рамках ЮНЕСКО было отмечено 100-летие оперетты.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)

Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Шуша-Баку: "Продавец ручного товара" из прошлого века в наши дни (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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