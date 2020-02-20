Bəhram ürəkdir! По примеру Гаджи Зейналабдина Тагиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Книги "Гаджи Зейналабдин Тагиев для детей" не поступят в продажу, так как следуя примеру великого мецената, планирую раздать их детям", - сказал заслуженный артист Бахрам Багирзаде в Международный День дарения книги и сдержал свое слово.

В этот день, 14 февраля, была издана книга новая книга для детей Бахрама Багирзаде "Гаджи Зейналабдин Тагиев для детей", в которой он рассказывает своим маленьким читателям об одном из самых выдающихся меценатах и патриотах Азербайджана, который совершил множество полезных, добрых дел, следуя главной заповеди Корана - не проходить мимо страждущих и всегда первым протягивать руку помощи тем, кто в ней нуждается.

А вчера в Дом-музее Зейналабдина Тагиева при Национальном музее истории Азербайджана прошла встреча Бахрама Багирзаде со своими маленькими читателями. На открытии Бахрам Багирзаде рассказал о работе над книгой и славном пути Гаджи Зейналабдина Тагиева (1823 - 1924), выходце из бедной семьи, который стал миллионером, но навечно остался в памяти народа, как великий меценат, внесшим бесценный вклад в развитие Баку и Азербайджана.

Имя Гаджи Зейналабдина Тагиева золотыми буквами вписано в историю. Он делал щедрые пожертвования женской русской школе "Святая Нина", на ремонт мечетей Кавказа, Дагестана, Астрахани, на благоустройство Бакинского кладбища. Рукой Гаджи Зейналабдина был заложен первый камень в фундамент мечети "Тезе Пир", и ему же принадлежала честь завершить ее строительство. Гаджи Зейналабдин вносил огромные суммы в пользу детей-сирот, больных женщин и вдов, жертвовал деньги коммерческому училищу и для обучения мусульманских детей, отправлял талантливую азербайджанскую молодежь на учебу в университеты и институты вузы Москвы, Казани, Петербурга, Европы. В 1883 году построил на свои средства здание Драматического театра. При его поддержке было воздвигнуто здание Кафедрального Собора Святых Жен Мироносиц, он также пожертвовал значительные средства на строительство Александро-Невского собора, который был третьим по величине православным собором в Российской империи (Азербайджан в те годы входил в состав Российской империи).

В 1895 году Гаджи Зейналабдин Тагиев основал в Мардакянах школу садовников и цветоводов и заложил опытную рощу. В 1899 заключил договор с иностранной фирмой на 25 тысяч золотых рублей, и пригласил известного инженера Линдлея. Результатом этого стал знаменитый шолларский водопровод, которым до сих пор пользуются бакинцы.

Он лично контролировал строительство всех своих домов, проложил шоссейную дорогу из Баку до нефтепромысла в Биби-Эйбате и затем удлинил ее до Биби-Эйбатской мечети, создал Акционерное общество нефтепровода "Баку - Батуми", вместе с пятью другими капиталистами создал Акционерное общество конно-железных дорог, построил хлопчатобумажную фабрику, а также мечеть для рабочих и школу для их детей, открыл аптеку и медпункт. Через несколько лет бязь с тагиевской фабрики пошла во все мусульманские страны - ее покупали для погребения покойников, делали одежду для паломничества в Мекку, Кербелу, Хорасан, потому что эта бязь была выткана на фабрике мусульманина руками правоверных.



От азербайджанского берега Каспия до Махачкалы раскинулись рыбные промыслы Тагиева и завод по производству икры. В 1895-1901 годах по проекту польского архитектора И. Гославского, выстроил в центре Баку большой дворец, где он жил со своей семьей. Теперь здесь располагается Национальный музей истории Азербайджана.

Гаджи Зейналабдин имеет большие заслуги в области книгоиздания – по его инициативе кази Мирмагомед Керим перевел на азербайджанский язык Коран, а затем меценат заказал в Лейпциге арабский шрифт, и Коран был напечатан. Он внес огромный вклад в развитие образования – он открыл первую в мусульманском мире школу европейского типа для девушек. Сейчас здесь размещается Институт рукописей Академии наук Азербайджана.

Тагиев имел немалые заслуги перед Российской империей (Азербайджан в те годы входил в состав Российской империи): своими благотворительными делами он способствовал развитию просвещения и культуры, способствовал претворению в жизнь многих полезных начинаний. Поэтому по высочайшему указу ему был присвоен чин действительного статского советника. Этот чин равнялся генерал-майору и контр-адмиралу и давал право на потомственное дворянство. Он протягивал руку помощи не только своим согражданам. Он помогал интеллигенции в Иране, Индии, Пакистане, Египте и Турции.

Бахрам Багирзаде, как и обещал, вручил ребятам книгу с дарственным автографом писателя. Мероприятие вызвало большой интерес. Музей был полон детьми, учителями, родителями и, к сожалению, не всем хватило книг. Вместо намеченных 200 человек, пришло 350! Поэтому Бахрам Багирзаде решил оставить сегодня, 20 февраля, книги в музее и все, кто не успел их получить на встрече, смогут их забрать с дарственным автографом писателя.

Писатель выразил благодарность директору Национального музея истории Азербайджана Наиле Велиханлы, учёному Фархаду Джаббарову и всем сотрудникам музея за великолепную организацию мероприятия. И, конечно же, всем педагогам и родителям, которые привели на встречу с Бахрамом своих детей и учеников.

"Это очень важный фактор в воспитании маленьких граждан современного Азербайджана. Огромное всем спасибо!", - сказал писатель.

А дети и взрослые, покидая мероприятие, говорили "Bəhram urəkdir!" (Бахрам – это сердце!). Лушая награда для Бахрама!

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.

(Автор: Вугар Иманов)