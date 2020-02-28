Азербайджанка станет эфиопской царевной

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 14 марта состоится показ оперы "Аида" Джузеппе Верди, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Опера "Аида" неизменно пользуется большой популярностью и интересом у зрителей, и каждый раз при показе собирает большую зрительскую аудиторию.

Для исполнения в опере партии Радамеса руководством театра приглашен ведущий солист Московского академического театра им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко, лауреат международных конкурсов вокалистов Николай Ерохин. В роли Аиды выступит заслуженная артистка Азербайджана Афаг Аббасова.

В спектакле также примут участие ведущие солисты театра - народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Царя Египта), Акрам Поладов (партия Рамфиса) и Гюльназ Исмайлова (партия Жрицы), заслуженные артисты Сабина Вахабзаде (партия Амнерис), Джахангир Гурбанов (партия Амонасро) и другие.

Оперой будет дирижировать главный дирижер Одесского национального академического театра оперы и балета, народный артист Беларуси, профессор Вячеслав Волич.

Либретто оперы: Египет воюет с Эфиопией. Начальник дворцовой стражи фараона Радамес, назначенный полководцем египетских войск в этой войне, и эфиопская царевна Аида (теперь рабыня) полюбили друг друга. Но Амнерис (дочь египетского фараона) также влюблена в Радамеса и, догадываясь о наличии соперницы, пытается выведать у него эту тайну. Мечтая о славе полководца, Радамес решает попросить фараона подарить ему Аиду, как только он вернётся триумфатором...

(Автор: Джани Бабаева )