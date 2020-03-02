Во Флоренции представлена картина бакинца Рами Меира "Кавказские красавицы" (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Florence Art Deposit Gallery в Италии в рамках международной экспозиции "Характер женщины" представлены две работы мастера кисти, бакинца Рами Меира - полотна "Царица Савская" из серии "Африканская красота" и "Кавказские красавицы" из знаменитой серии "Горские евреи", сообщили Trend Life в пресс-службе художника.

"Мир создан для женщины в том числе, ибо именно женщина является конечным творением Всевышнего. И мне очень приятно разделить с международной публикой мое отношение к женским характерам в рамках такой яркой выставки", - отметил Рами Меир.

Картину "Кавказские красавицы" художник создал, изучив по историческим документам и дореволюционным почтовым открыткам национальные платья народов, живущих на территории Кавказа. Затем этот материал он перенес на полотна. Работая как документалист, художник написал порядка сорока картин, которые отражают традиции, природу, города и культуру народов. Картина "Кавказские красавицы" в значительной степени раскрывает историю народов, проживающих в Азербайджане, и презентует ее европейской публике. Рами Меир изобразил двух женщин, одетых в роскошные традиционные платья, расшитые драгоценностями. При этом лица героинь скромны, а взгляд чарующий...

"В этом богатство традиций наших народов, которые я впитал в Баку. И считаю себя, прежде всего, кавказским человеком", - сказал Рами Меир.

"Картины Рами Меира определенно вдохновляют зрителя, увлекая сочностью красок в чувственную природу женщины", - отметила куратор выставки, арт-критик Юлия Савицкая.

Экспозиция "Характер женщины" будет открыта до 21 марта. Организаторы: Ассоциация Save the Culture (Италия), Галерея визуальных искусств Immaginaria (Италия) при участии агентства AUREA ROMA (Россия) и Фонда развития культуры и образования человека (Беларусь). Впервые идея проекта была представлена в 2016 году пятью выставками в Италии.

Рами Меир (Рахамим Нувахович Мигиров) - горский еврей по происхождению, родился 11 апреля 1962 года в Баку. Он также поэт, автор слов к музыке, афоризмов и притч, исполнитель песен. Сегодня живет и работает в Москве. Председатель Союза художников горских евреев России. Автор порядка 200 картин. Многие полотна находятся в частных коллекциях в России, США и Израиле.

Рами Меир увлекся музыкой еще в школьные годы в 11 лет. Он пошел на занятия по классам гитары и фортепиано в один из музыкальных кружков города Баку. В этом же возрасте начал писать стихи и уже тогда делал первые попытки положить их на музыку. Карьера как автора слов и исполнителя песен сложилась в зрелые годы. Он обучался по специальности "чеканщик художественных и ювелирных изделий", создавал штучные работы по металлу. Но уже на первом курсе увлекся живописью, что заняло одно из главных мест в его творчестве и жизни. Рами Меир работает в реализме, символизме, импрессионизме и других живописных стилях. Есть картины, в которых сюжеты картин реалистичны, однако воплощены через глубокие символы и образы. Это – особый художественный язык Рами Меира, которым он сообщает аудитории свои глубокие знания о мире и жизни, о месте и роли человека во Вселенной.

В 90-е годы эмигрировал с семьей в Израиль. Здесь начал изучать иврит и древние языки, чтобы иметь возможность читать Священные книги в оригинале. Серьезно изучал мировые религии, а также Тору, Коран, Ветхий и Новый Завет, Каббалу. Познакомился с индуистской и греческой мифологией. В этот период стал записывать утерянные притчи разных народов и сочинять свои, создавать философскую лирику и афоризмы. Его новаторство как живописца заключается в создании авторской техники 3D-мазков, привнесенной в живопись из профессиональной специальности "чеканщик художественных и ювелирных изделий".

(Автор: Вугар Иманов)