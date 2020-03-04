Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО)

Культура 4 марта 2020 12:38 (UTC+04:00)
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Праздник 8 Марта ассоциируется с ярким солнцем, воздухом, наполненным ароматом цветов, и улыбками на лицах прекрасных дам. Чтобы сделать приближение 8 Марта еще более приятным и запоминающимся, азербайджанские вокалисты выступили с концертной программой, подарив публике душевные музыкальные номера.

Концертная программа под названием Zərif dünya ("Нежный мир"), приуроченная к Международному женскому дню, была представлена на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку, сообщает Trend Life.

Проводить в филармонии концерт, приуроченный к празднику 8 Марта, стало доброй традицией. Также по традиции на вечер приглашают матерей шехидов.

В программе выступили народные артистки Азербайджана, исполнительницы Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы, заслуженные артисты - исполнительница Гюлюстан Алиева, а также Фарида Меликова (кяманча), Наргиз Алиева (фортепиано), лауреаты республиканских и международных конкурсов - Ойя Эргюн (вокал), Натаван Гасанова (канон), Рафига Гулузаде (фортепиано), Лала Ахмедова (фортепиано), Сария Насибова (скрипка), Айтен Бабаева (фортепиано), Джамиля Абдинзаде (фортепиано), Айтен Рустамли (кяманча), Сура Рурат (скрипка), трио исполнителей на каноне Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории – Натаван Гаджиева, Севда Джабраилова, Самида Мамедова и другие.

В программе прозвучали сочинения Узеира Гаджибейли, Ниязи, Астора Пьяццоллы, Джорджа Гершвина, Назима Аливердибекова, Сергея Прокофьева, Пикя Ахундовой, Фридерика Шопена, Агшина Ализаде, Джахангира Джахангирова, Эмина Сабитоглу и других.

Музыкальная программа была с большим интересом встречена зрительской аудиторией.

(Автор: Джани Бабаева)

Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Улыбки на лицах прекрасных дам – праздник музыки в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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