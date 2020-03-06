С любовью из Баку на крупнейшем карнавале в Германской Венеции (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В галерее Art Cafe am Dom города Кёльн представлены произведения известной художницы из Баку Маргариты Керимовой-Соколовой в рамках проведения Кёльнского карнавала, сообщает Trend Life.

Кёльнский карнавал - это крупнейший карнавал в Германии. Ежегодная карнавальная жизнь, или Карнавальная сессия, в Кёльне начинается с 11 ноября в 11 часов 11 минут. Этот сезон, который называют "пятым временем года", проходит в течение полутора месяца перед празднованием Пасхи. Карнавальные мероприятия делятся на три стадии. После громкого начала в ноябре наступает рождественская пауза. С наступлением Нового года начинается стадия Карнавальных заседаний (Karnavalsitzungen) и балов. Карнавальные заседания - это что-то среднее между концертом с выступлениями юмористов и сатириков и пивным фестивалем. На балах, конечно, давно уже не вальсируют, - это вариант ночного клуба с карнавальной тематикой. Третья стадия Кёльнского карнавала - уличные шествия, которые начинаются за неделю до старта Великого поста. Всю неделю по улицам того или иного района Кёльна проходят праздничные шествия, лучшие инсталляции получают право на участие в главном карнавальном мероприятии - уличном шествии в понедельник - розенмонтаг (Rosenmontag, Розовый понедельник), в различных местах города проводятся выставки и мероприятия.

Характер фольклорных празднеств в Кёльне связан с историей самого города, который во времена империи был римской колонией и унаследовал традиции древних сатурналий. Венецианский карнавал тоже сильно повлиял на шутовской и маскарадный характер праздников на Рейне, за что Кёльн прозвали Германской Венецией.

"Однажды, попав на Венецианский карнавал, я стала навсегда его поклонницей. В последствие я не раз там бывала и часть моего творчества посвящена ему. Он загадочный, торжественный, волшебный, с умопомрачительными нарядами, отражающими историю Венеции, и которые ещё поспорят с самыми крутыми дефиле. Да и фоном, декорациями этого действа служит сама Венеция - древняя и прекрасная! Сколько великих людей там жили и были очарованы ею, околдованы, вдохновлены... И, бродя по ней, ты попадаешь в те времена и чувствуешь их - этих гениев, присутствие. А во время карнавала это ощущение усиливается. Ты будто перемещаешься во временах. И становится понятным тяга некоторых кинорежиссёров строить сюжет о путешествиях во времени. Так бывает у меня, когда я там. И это ощущение живёт во мне и даёт мне повод снова возвращаться в Венецию и к этой теме на новых этапах творчества. Но недавно меня заинтересовал и Кёльнский фестиваль, которому посвятила ряд работ. Это миниатюры, которые, возможно перерастут в большие холсты, а также около 30 графических работ, где образы-персонажи трёх карнавалов - Венецианского, Кёльнского и Бразильского", - сказала Trend Life Маргарита Керимова-Соколова.

Маргарита Керимова-Соколова родилась в Баку. Её прадед Иван Иванович Соколов был известным русским художником. Училась на художественно-графическом факультете Кубанского университета и в Академии художеств им. Репина (Санкт-Петербург), преподавала в Художественной студии в Баку. Член Союза художников Азербайджана и СССР (с 1969 года), Международной федерации художников при ЮНЕСКО, Международного художественного фонда Российской академии художеств, Международной ассоциации художников и вице-президент Международного Фонда эстетического развития. С 1965 года Маргарита Керимова-Соколова принимала участие в выставках советских и азербайджанских художников в различных городах СССР, Алжире, Германии, США, Франции, Кубе, Австрии, Польше, Болгарии. В 1994-1995 годах она жила и работала в США (Филадельфия, Нью-Йорк, Чикаго), а с 1995 года - проживает в городе Кёльн (Германия). С большим успехом проходили ее выставки во многих странах мира, в том числе и в Азербайджане. Картины Mаргариты Керимовой-Соколовой находятся в известных музеях мира и частных коллекциях.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)