В Сумгайыте расскажут о "Событиях в селении Данабаш" (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Сумгайытском государственном драматическом театре 7 марта в 18.00 состоится премьера спектакля Danabaş kəndinin əhvalatları ("События в селении Данабаш"), поставленного по произведению видного представителя азербайджанской литературы, великого писателя, драматурга, публициста и общественного деятеля Джалила Мамедгулузаде, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Постановка спектакля приурочена к 150-летию со дня рождения Джалила Мамедгулузаде.

Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный артист Намис Ширмамедов, художники-постановщики – Эльшан Сарханоглу и Шахин Гусейнли.

В ролях – заслуженные артисты Илаха Сафарова, Мовсум Гусейнов, актеры Габиль Ханларов, Даглар Рустамов, Вафа Гурбанова, Севда Гусейнли, Камран Мурадлы, Элай Хасыев, Акиф Мирзоев, Ялчин Салимов, Джаваншир Эйюбзаде, Ильхам Сафарли, Шамс Абдуллаева, Джейхун Магеррамов, Сиявуш Махмудов, Эльмир Мехдиев, Айнур Гумматова, Вагиф Самедзаде, Ильгар Ибрагимов, Ровшан Аскеров, Орхан Фирудинов, Матлеб Сафарли, Заур Ширинов и Сиявуш Махмудов.

Творчество Джалила Мамедгулузаде, представляющего критический реализм в азербайджанской литературе, актуально и сегодня. В нем в ироничной форме отражаются некоторые черты и особенности общества того времени, не утратившие своей злободневности и в наши дни.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)