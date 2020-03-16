Как было на самом деле: Самира Эфенди показала, в каких условиях снимали клип "Cleopatra" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" Самира Эфенди на своей официальной странице в Instagram показала, как проходили съемки видеоклипа на ее конкурсную песню "Cleopatra" (Клеопатра), сообщает Trend Life.

Поделившись с подписчиками фрагментами съемочного процесса, Самира Эфенди прокомментировала видеоролик: "Наша борьба с холодом не прошла даром. Более миллиона просмотров, первое место в трендах и тысячи комментариев. Вы не можете представить, как обрадовали меня".

Напомним, что видеоклип на песню "Cleopatra" был презентован 10 марта. На данный момент количество просмотров видео "Cleopatra" на официальном канале конкурса в YouTube составляет более 1 903 562 просмотров.

Клип на песню был снят в Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике. Режиссер и оператор видеопроекта - Алекс Ламакс, продюсер - известный азербайджанский композитор и продюсер Иса Меликов. Авторами композиции являются Аллан Рой Скотт, Сара Лейк и Люк ван Бирс (Нидерланды). Продюсеры композиции – Люк Ван Бирс, Тони Корнелисс.

Этнические мотивы в песне гармонично переплетаются с современным звучанием. В композиции звучат азербайджанские национальные музыкальные инструменты – тар, балабан и уд. Как известно, азербайджанское искусство исполнения на таре включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Клип на песню "Cleopatra" стал первым за долгое время видеопроектом для конкурса "Евровидение", снятым в Азербайджане.

Напомним, что Самира Эфенди на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" выступит во второй части первого полуфинала.

Конкурс "Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая 2020 года в "Ahoy Arena".

(Автор: Джани Бабаева )