Рафаэль Дадашов был замечательным человеком и талантливым актером - народный артист Азербайджана Ильхам Намиг Кямал

БАКУ/Trend Life/ - Рафаэль Дадашов был простым, чистым человеком, сказал во вторник Trend Life народный артист Азербайджана Ильхам Намиг Камал (Ильхам Ахмедов).

Напомним, вчера после продолжительной болезни на 74 году жизни скончался народный артист Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Рафаэль Дадашов.

"Он был замечательным человеком и талантливым актером. Знаете, талантливые люди всегда бывают воспитанными и достойными. У меня о Рафаэле Дадашове только положительные воспоминания, и я был очень опечален, узнав о его кончине. Ведь, если так посмотреть, какие его годы, но болезнь…", - сказал Ильхам Намиг Камал.

Народный артист также подчеркнул, что долгие они были партнерами на театральной сцене, и выступали вместе в ряде постановок.

Рафаэль Дадашов родился 4 января в Нахчыване в семье легендарных актеров театра и кино, народных артистов Мелика Дадашова и Софы Гусейновой. Жизнь в творческой среде фактически предопределила выбор будущего актера. Он поступил в Азербайджанский институт искусств имени Мирзаги Алиева (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) и переехал в Баку. С 1976 года он был артистом Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, где воплотил множество ролей в произведениях азербайджанских и зарубежных классиков. Также актер прославился своими ролями в двадцати телеспектаклях и сорока фильмах. Рафаэль Дадашов внес значительный вклад в развитие театрального искусства и кинематографа страны.

Рафаэль Дадашов будет похоронен сегодня, 17 марта, в 14.00 во Второй Аллее почетного захоронения.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)