Объявлен челлендж "Давайте станцуем "Яллы"" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Главное Управление культуры города Баку объявило челлендж "Давайте станцуем "Яллы"", сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

"Новруз - является национальным праздником и культурным достоянием Азербайджана. К сожалению, в этом году мы не можем отметить этот красочный праздник народными гуляниями так, как делали тысячелетиями, на основе устоявших обычаев и традиций. По причине усиления мер в связи с предотвращением угрозы распространения коронавируса отменены традиционные новрузовские мероприятия. Учитывая сложившуюся ситуацию, Главное управление культуры города Баку приглашает всех азербайджанцев мира присоединиться из дома, или мест, где они находятся на данный момент, к челленджу "Давайте станцуем "Яллы"", выражая свою солидарность и сплоченность", - говорится в распространённом сообщении.

На странице Главного управления культуры города Баку в социальной сети представлен видеоролик в рамках челленджа.

Напомним, что "Яллы" (Кочери, Тензере), традиционные групповые танцы Нахчывана включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране.

(Автор: Джани Бабаева.)