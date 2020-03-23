Виртуальная выставка азербайджанских художников, посвященная празднику Новруз (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная картинная галерея на своей официальной странице в социальной сети Facebook представила виртуальную выставку под названием "Novruz həmrəyliyi" (Солидарность - Новруз), сообщает Trend Life.

На виртуальной выставке представлено более 20 произведений азербайджанских художников, посвященных празднику Новруз, его обычаям и традициям, приходу весны. Это художественные произведения из фонда Азербайджанской государственной картинной галереи, а также из личных коллекций авторов.

(Автор: Джани Бабаева)