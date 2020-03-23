Виртуальная выставка азербайджанских художников, посвященная празднику Новруз (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная картинная галерея на своей официальной странице в социальной сети Facebook представила виртуальную выставку под названием "Novruz həmrəyliyi" (Солидарность - Новруз), сообщает Trend Life.
На виртуальной выставке представлено более 20 произведений азербайджанских художников, посвященных празднику Новруз, его обычаям и традициям, приходу весны. Это художественные произведения из фонда Азербайджанской государственной картинной галереи, а также из личных коллекций авторов.
(Автор: Джани Бабаева)
Лента новостей
Первый вице-президент Мехрибан Алиева пожертвовала годовую заработную плату в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Правящая партия Азербайджана выделила Фонду поддержки борьбы с коронавирусом в целом 500 тыс. манатов
Айгюн Кязымова, Чингиз Мустафаев, Джабир Иманов и медийные лица в флешмобе "Оставайся дома, читай книги" (ВИДЕО)
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана переведет средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Азербайджанские телезвезды и исполнители мугама присоединяются к флешмобу "Оставайся дома, твори дома" (ФОТО)
Министерство обороны: Изменения в связи с увольнением в запас военнослужащих срочной службы Азербайджанской армии не предусмотрены
Рабочая группа: Должно быть предотвращено сокращение численности работников работодателями в существующих условиях
Хикмет Бабаоглу: Пожертвование Президентом Ильхамом Алиевым годовой заработной платы в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом является большим примером гражданственности