Скачай и читай! Фундаментальное издание "Азербайджанский музей ковра"

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра представил вниманию читателей фундаментальное издание "Азербайджанский музей ковра", посвященное 50-летию музея, сообщает Trend Life.

Издание повествует об истории музея, его коллекциях: "Безворсовые ковры", "Ворсовые ковры", "Ковровые изделия", "Ткани, одежда, вышивка", "Ювелирные изделия", "Художественный металл" и "Керамика, дерево, стекло, бумага". Отдельные главы посвящены выставочной деятельности музея, его международным связям, а также его Шушинскому филиалу, который после оккупации Нагорного Карабаха временно функционирует в основном здании музея в Баку.

Книга дополнена иллюстрациями: фотографиями экспонатов и архивными документами, имеющими отношение к истории музея.

Каждая глава подготовлена ведущими искусствоведами и специалистами в данной сфере. Тексты в книге приводятся на азербайджанском, английском и русском языках.

Ознакомиться и скачать издание можно на официальном сайте Азербайджанского национального музея ковра azcarpetmuseum.az.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)