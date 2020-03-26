Оставайся дома и фотографируй – в Азербайджане объявлен новый конкурс
БАКУ /Trend Life/ - Объединение фотографов Азербайджана (ОФА) объявило о проведении фотоконкурса под названием "Evdə qal, foto çək!" ("Оставайся дома и фотографируй"), сообщили Trend Life в пресс-службе ОФА.
В конкурсе могут принять участие все желающие. На конкурс принимаются работы, снятые на фотокамеру или с помощью камеры мобильного телефона. Фотоработы должны отражать следующие темы – "Из окна моего дома", "Портрет", "Семья", "Натюрморт", "Творчество" и т.д.
Фотографии должны быть выполнены в формате JPEG, длинная сторона фотографии должна составлять 1500 пикселей.
Работы следует отправлять на электронный адрес afb2019ayligmusabige@gmail.com, они принимаются до 26 апреля.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Лента новостей
Анар Халилов: В Москве мне не хватает свежего морского воздуха, овощей и фруктов, таких как в Азербайджане (ФОТО)
Коллектив Федерации гимнастики Азербайджана перечислил 20 000 манатов в Фонд поддержки по борьбе с коронавирусом
Начинается реализация третьего социального проекта по борьбе с коронавирусной пандемией в Азербайджане
Азербайджан - сильное государство, и на данный момент мобилизованы все возможности, чтобы граждане не понесли ущерб
Турция продлила лицензию компании «Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation» на разведку нефти и газа