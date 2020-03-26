Оставайся дома и фотографируй – в Азербайджане объявлен новый конкурс

БАКУ /Trend Life/ - Объединение фотографов Азербайджана (ОФА) объявило о проведении фотоконкурса под названием "Evdə qal, foto çək!" ("Оставайся дома и фотографируй"), сообщили Trend Life в пресс-службе ОФА.

В конкурсе могут принять участие все желающие. На конкурс принимаются работы, снятые на фотокамеру или с помощью камеры мобильного телефона. Фотоработы должны отражать следующие темы – "Из окна моего дома", "Портрет", "Семья", "Натюрморт", "Творчество" и т.д.

Фотографии должны быть выполнены в формате JPEG, длинная сторона фотографии должна составлять 1500 пикселей.

Работы следует отправлять на электронный адрес afb2019ayligmusabige@gmail.com, они принимаются до 26 апреля.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)