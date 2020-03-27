Рауф Бабаев был легендой нашей культуры и память о нем всегда будет жить в наших сердцах – Мурад Адыгезалзаде

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 83 году жизни скончался легендарный исполнитель, кавалер ордена "Шохрат", народный артист Азербайджана Рауф Бабаев, сообщает Trend Life.

"Рауф Бабаев был легендой азербайджанской культуры, и наше искусство понесло очень тяжелую утрату. Он был великим музыкантом и "последним из Могикан". Рауф Бабаев оставил после себя богатое творческое наследие, и память о нем всегда будет жить в наших сердцах",- поделился с Trend Life известный пианист, директор Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, народный артист Мурад Адыгезалзаде.

Рауф Юсиф оглу Бабаев родился 30 декабря 1937 года. В 1956 году окончил Бакинский музыкальный техникум, в 1962 году – Азербайджанскую государственную консерваторию. С 1961 года был солистом ВИА "Гая". В 60-70-е годы культовый азербайджанский ансамбль "Гая" можно было услышать во всех уголках Советского Союза. Особое место в творчестве квартета занимает конкурс вокалистов 1966 года, проходивший в Москве. Получив приглашение за 25 дней до начала конкурса, «Гая» тем не менее успевает подготовить к конкурсу 10 песен и одерживает блестящую победу. С этого момента «Гая» приобретает всесоюзную известность и становится культовой группой. В1968 году группа принесла Советскому Союзу первую золотую медаль на международном фестивале в Болгарии. Этот легендарный джазовый квартет был единственным в своем роде и имел неповторимый стиль. Музыканты «Гая» объездили более 50 стран и выступали на одной сцене с лучшими исполнителями того времени. В 1995 - 2001 годах был художественным руководителем детской вокальной группы "Bəri bax". С 2001 года – художественный руководитель государственного джазового ансамбля "Qaya".

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)