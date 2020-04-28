Любовь Лейли и Меджнуна, сотканная на ковре (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - На официальной странице Азербайджанского национального музея ковра в социальной сети Facebook представлен материал, посвященный творческой деятельности народного художника Азербайджана Эльдара Микаилзаде, сообщает Trend Life.

Эльдар Микаилзаде – художник по ковру, член Союза художников Азербайджана и Союза художников Российской Федерации, член Ученого совета и фондово-закупочной комиссии Азербайджанского национального музея ковра, народный художник Азербайджана. Он родился в 1956 году в Баку.

После окончания художественного училища имени А. Азимзаде будущий известный художник в 1978-1983 годах продолжил обучение в Азербайджанском государственном институте искусств имени М.А. Алиева (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) и Ленинградской академии художеств (сейчас - Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина).

Работал главным художником отдела ковра Института архитектуры и искусства Национальной академии наук Азербайджана, а затем – в научно-творческом производственном объединение "Азерхалча".

В настоящее время Эльдар Микаилзаде занимается педагогической деятельностью и является доцентом Азербайджанской государственной академии художеств. Созданный им ковер "Созидание" был удостоен золотой медали на международной выставке во Франкфурте. Эльдар Микаилзаде – художник, который уделяет особое внимание философской теме в искусстве азербайджанского ковроткачества.

Его работы хранятся в галереях и частных коллекциях России, Великобритании, Франции, Турции и Кувейта. На основе эскизов автора были сотканы такие ковры как "Ени Хиля", "Шаби-Хиджран-1", "Шаби-Хиджран-2", "Мир сказок", "Корифеи поэзии и музыки Азербайджана", "Хатаи", "Хамса", "Ислам", "Тебриз", "Знаки зодиака", "Спаситель", "Три религии", "Бисмиллахир-рахманир-рахим", "Три пророка", "Мечта Саттара", "Кахкашан" и другие.

Обратившись к творчеству Физули, Микаилзаде изобразил основные моменты сюжета поэмы "Лейли и Меджнун" на ковре – период, когда Лейли и Меджнун учились в школе, отказ посланникам Меджнуна, свадьба Лейли, встреча Меджнуна с отцом в пустыне и так далее. На арке в верхней части ковра имеется символическое изображение двух влюбленных, которым суждено воссоединиться не в этом, а в ином мире. Это изображение в форме сердца, образованного дымом двух потухших свечей. Чтобы подчеркнуть это, на арке изображено райское дерево Туба с кроной, обращенной вниз. Над свечами изображены ангелы и строки из поэмы, выполненные почерком "насталик". Примечательно, что в верхней части ковра гора, дерево, птицы, облака, небо и прочие образуют портрет Физули.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)