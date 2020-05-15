Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева перенесен

БАКУ /Trend Life/ - VI Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева переносится в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева.

"В связи с пандемией COVID-19 принято решение о продлении приёма заявок на конкурс до 15 сентября 2020 года. VI Международный конкурс вокалистов имени М.Магомаева переносится на весну 2021 года. Точные даты будут опубликованы в ближайшее время на сайте Фонда", - отмечено в сообщении.

Напомним, что Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева должен был пройти в Москве 9 и 10 октября 2020 года.

Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева - это конкурс вокалистов, исполняющих как классический, так и эстрадный репертуар. К участию в конкурсе допускаются профессиональные исполнители в возрасте от 20 до 35 лет, имеющие специальное вокальное образование, или студенты вокальных отделений музыкальных вузов и колледжей.

В состав жюри Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева входят ведущие оперные солисты, звезды популярной музыки, дирижёры, режиссёры музыкальных театров, представители международных продюсерских компаний.

(Автор: Джани Бабаева)