В Азербайджане началась акция "Подари ребенку музыку в современной аранжировке" в соцсетях

БАКУ/Trend Life/ - В Международный день детей общественное объединение Uşaq və Yeniyetmələrə Dəstək ("Поддержка детей и юношества") дало старт просветительской акции "Подари ребенку музыку в современной аранжировке", которая продлится до 30 июня, сообщили Trend Life в пресс-службе организации.

Ежедневно на странице www.facebook.com/uydib/ будут выставляться различные видеозаписи исполнения детскими коллективами Can Bala, Noğullar, Gülən Notlar, Dostlar и других коллективов детских произведений азербайджанских классиков и композиторов Фикрета Амирва, Огтая Зульфугарова, Марьям Алибейли и других. Некоторые композиции будут представлены в караоке-версии.

Главная цель акции – пропаганда национальной культуры и детской музыки, формирование эстетического вкуса подрастающего поколения, проведение плодотворного досуга в соответствии с современными требованиями.

(Автор: Вугар Иманов)