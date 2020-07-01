Названы новые даты проведения Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева

БАКУ /Trend Life/ - Названы новые даты проведения VI Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева.

VI Международный конкурс вокалистов имени М.Магомаева состоится в Москве 23 и 24 апреля 2021 года на сценах концертного зала "Вегас Сити Холл" (I тур) и "Крокус Сити Холл" (II тур - финал).

Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева - это конкурс вокалистов исполняющих как классический, так и эстрадный репертуары. Для участия в конкурсе допускаются профессиональные певцы и певицы в возрасте от 20 до 35 лет, имеющие специальное вокальное образование, а также студенты вокальных отделений музыкальных вузов и колледжей.

В состав жюри конкурса приглашаются ведущие оперные солисты, звезды популярной музыки, дирижёры, режиссёры музыкальных театров, представители международных продюсерских компаний. Председатель Международного жюри - народная артистка СССР Тамара Синявская. Финал конкурса проводится как большое шоу.

Желающию принять участие в конкурсе должны отправить документы в Оргкомитет не позднее 15 сентября 2020 года.

Напомним, что Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева должен был пройти в Москве 9 и 10 октября 2020 года, однако, в связи с пандемией COVID-19 было принято о переносе мероприятия на весну 2021 года.

(Автор: Джани Бабаева.)