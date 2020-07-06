Скончался Эннио Морриконе – последний визит в Баку (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - На 92 году жизни умер легендарный итальянский композитор и дирижёр Эннио Морриконе. Он скончался в одной из клиник Рима в ночь на 6 июля из-за последствий падения, композитор сломал бедренную кость.

Маэстро родился 10 ноября 1928 года в семье известного джазового трубача Марио Морриконе в Риме. На счету маэстро более 400 композиций к фильмам и телесериалам, снятым в Италии, Испании, Франции, Германии, России и США. Среди них стали шедеврами мирового кинематографа фильмы - "Однажды в Америке", "Профессионал", "Спрут", "За пригоршню долларов", "На несколько долларов больше", "Хороший, плохой, злой", "Однажды на Диком Западе", "Миссия", "Бесславные ублюдки", "Багси", "За пригоршню динамита", "Меня зовут Никто", "Сицилийский клан", "Малена", "Декамерон", "Лолита", "Убить Билла" и многие другие. Многократный лауреат национальной кинопремии Италии "Давид ди Донателло", международных премий "Золотой Глобус" и "Золотой Лев", Венецианского кинофестиваля, обладатель двух премий Оскар.

Напомним, что 25 января 2014 года во Дворце Гейдара Алиева композитор и дирижер Эннио Морриконе выступил с грандиозным концертом, посвященный 85-летию Маэстро. Гости вечера смогли услышать музыку из своих любимых кинофильмов и насладиться уникальным мастерством легендарного и единственного в своем роде маэстро Эннио Морриконе.

"Я рад, что нахожусь в Азербайджане и выступлю с концертом перед вашей публикой. Каждая концертная программа - это праздник. Конечно, перед концертом я испытываю волнение, но мы все стараемся сделать программу незабываемой для зрителей. И когда все проходит хорошо, для меня это праздник вдвойне. К сожалению, я мало знаком с азербайджанской музыкой. Но, я знаю музыкальные инструменты, посредством которых создается и звучит ваша музыка. Я счастлив тем, что удостоен чести выступить в этом великолепном городе - Баку. Я буду рад, если Вы получите удовольствие и надеюсь почувствовать Вашу теплоту во время концерта. Спасибо всем", - сказал Эннио Морриконе в преддверии концерта.

Выступление прошло в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестром имени Узеира Гаджибейли и Азербайджанской государственной хоровой капеллы. Одновременно с Маэстро на сцене находилось более 200 человек. Публика, очарованная музыкой Морриконе, несколько раз вызывала маэстро на бис. Дирижер не оставлял просьбы зрителей в зале без внимания, повторно исполнял свои произведения.

(Автор: Вугар Иманов)