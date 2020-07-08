Приходила женщина в чёрном…Азербайджанские актеры за социальную справедливость (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Несмотря на режим карантин, Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна продолжает репетировать спектакль по роману Максуда Ибрагимбекова"Приходила женщина в чёрном", сообщили Trend Life в пресс-службе Центра творчества Максуда Ибрагимбекова.

"Пока что репетиции проходят онлайн, но очень надеемся, что скоро они перенесутся на сцену, и в новом сезоне мы сможем пригласить вас на премьеру! "Приходила женщина в чёрном" – последний роман Максуда Ибрагимбекова. Наверняка, многие из вас еще не читали это произведение, а ведь так прекрасно – взять в руки новую, еще не знакомую книгу любимого автора… Тем более, что роман недавно был переиздан на трёх языках", - говорится в сообщении.

Действие романа происходит в 80-90-е годы прошлого века в одном из приморских поселений Абшеронского полуострова. Главный герой романа в одиночку борется за торжество социальной справедливости.

Режиссер-постановщик спектакля - народный артист Азербайджана Александр Шаровский, художник-постановщик - народный художник СССР Таир Салахов, художники по костюмам - Анна Ибрагимбекова, заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, музыкальное оформление и инсценировка - заслуженный работник культуры Владимир Неверов, ассистент режиссера, хореограф-постановщик - заслуженный артист Фуад Османов.

(Автор: Вугар Иманов)