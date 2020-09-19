В комплексе XVII века "Калахана" состоялась премьера спектакля под открытым небом (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В мемориальном комплексе XVII века "Калахана" в Шемахинском районе состоялась премьера спектакля "Sara" Мингячевирского государственного драматического театра, сообщает Trend Life. Спектакль был представлен под открытым небом.

Отметим, что впервые в стране спектакль проходил на фоне исторических памятников. Постановка подготовлена по мотивам дастана "Apardı sellər Saranı".

В постановке заняты – народная артистка Азербайджана Элла Ягубова, заслуженный артист Шихи Ягубов, актеры Айгюн Фатуллаева, Айдын Гулиев и другие. Над инсценировкой работал заслуженный артист Бахрам Османов, режиссер-постановщик – Джавид Таваккюль, художник-постановщик – заслуженный художник Рафаэль Гашимов, музыкальное оформление – Эльнур Расулов.

(Автор: Джани Бабаева)