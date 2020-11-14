Известный дизайнер поздравил Азербайджан с победой (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский дизайнер Руфат Исмаил удостоен престижной награды турецкого канала Fashion TV в номинации "Дизайнер года", сообщает Trend Life.

Получая престижную награду, Исмаил отметил, что взволнован и счастлив в этот момент вдвойне, ведь по прошествии почти 30 лет исконно азербайджанские земли освобождены от оккупации.

"Очень рад получить эту награду. Счастлив вдвойне, что вручение награды совпало с Победой моей дорогой страны – Азербайджана, и после стольких лет Карабах освобожден от оккупации", - сказал он.

Руфат Исмаил добавил, что азербайджанские военнослужащие отважно сражались за территориальную целостность Родины. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким шехидов.

Отметим, что Руфат Исмаил в последние годы живет и работает в Турции, где в 2014 году основал модный бренд AFFFAİR. Поклонницами работ Руфата Исмаила являются такие мировые звезды, как Бейонсе, Дженнифер Лопес, Аврил Лавин, Ашанти и другие. Коллекции дизайнера с успехом демонстрировались в Италии, Франции, США, Иране, Турции, ОАЭ и других странах.

(Автор: Джани Бабаева)