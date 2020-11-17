Флаг - наша гордость! – в Азербайджане объявлен фотоконкурс

БАКУ/Trend Life/ - Объединение фотографов Азербайджана (ОФА) совместно с Общественным объединением "Gənclərin Töhfəsi ("Вклад молодежи") объявили о проведении фотоконкурса под названием "Флаг - наша гордость!", сообщили Trend Life в пресс-службе ОФА.

Фотографии, представленные на конкурсе, должны отражать чувства - радость, гордость - которые дарит наш Государственный флаг всем азербайджанцам.

Представленные на конкурс работы, сделанные с помощью фотокамеры, должны быть в формате JPEG при условии, что длинная сторона фотографии составляет 1500 пикселей. Участник может представить на конкурс три фотографии, необходимо указать имя, фамилию и контактный номер телефона автора.

Фотографии, сделанные на мобильный телефон, будут участвовать в конкурсе в категории "Мобилография". Здесь каждый участник может представить одну работу, также указав имя, фамилию и контактные данные автора.

Победителей конкурса выберет жюри, которое оставляет за собой право запросить оригинал фотографии при необходимости. На фотографиях нельзя указывать авторскую подпись или логотип. Получение согласия от людей, изображенных на фотоработах, остается за фотографом.

Представленные на конкурс работы не следует корректировать с помощью программ для редактирования фото (необходимо использовать такие инструменты как реальный цвет, контраст и т. д.).

На конкурс принимаются также фотографии, сделанные во время Карабахской войны.

Заявку на участие можно подать до 1 декабря по электронной почте [email protected]. Победители будут объявлены 10 декабря.



(Автор: Джани Бабаева )