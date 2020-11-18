Я убит в Карабахе, и домой не вернусь…Молитвы солдатских матерей… Невозможно читать без слез…
БАКУ /Trend Life/ -
"Пусть враг об этом даже не мечтает!
Его ждут поражение и страх.
Ничто на свете нам не помешает
Вернуть Азербайджану Карабах!"
"Пылает мужество в кострах -
Горит военный Карабах!
И призывает предков прах,
Вернуть Нагорный Карабах!"
С такими строчками известный израильский поэт Петр Давыдов обратился в соцсетях с первых дней второй Карабахской войны, поддержав Азербайджан против агрессивного режима Армении. На протяжении этих дней он постоянно публиковал свои стихи, посвященные событиям в Азербайджане. Истинная любовь Патриота, который жил на этой земле- в Азербайджане! Благодаря таким людям и держится этот мир…
Прежде, чем перейти к стихотворениям, расcкажем читателям Trend Life об этом удивительном человеке.
"Баку присутствует во всем, что я делаю. Выражение "бывший бакинец" мне кажется неверным. Я считаю себя просто бакинцем", - говорит Петр Давыдов, который живет в городе Нетания. Помимо занятий творчеством, является владельцем консалтинговой фирмы "Агентство Натан и Петр".
Петр Давыдов родился в Баку, окончил Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, работал инженером-электронщиком, а также в качестве корреспондента Азеринформа и ТАСС, прежде чем эмигрировал в Израиль. По роду журналисткой деятельности Петр Давыдов несколько раз был в Карабахе.
Первый сборник Петра Давыдова "Добрая примета" был издан в 1989 году в Баку. С тех пор им издано около сорока сборников. В последний раз был на родине в 2018 году, вместе с супругой Ольгой. Здесь он провел творческие вечера, посвященные родному городу и Великой Отечественной войне.
"Я написал много стихов на тему войны, на слова которых было написано множество песен. Дело в том, что мой отец воевал. Сейчас эти стихи очень популярны в России: школьники их разучивают, сотни клипов снято. Мне очень приятно, что эти стихи постоянно звучат по радио и по телевидению".
В Баку он приехал, спустя 28 лет.
"Мною написаны более трех тысяч стихов, и здесь, в Баку, также много моих поклонников. Все годы, все 28 лет, с тех пор, как я эмигрировал в Израиль, я вспоминал Баку. И постепенно эти воспоминания превратились в какое-то смутное видение, и я рад, что теперь все увидел, как говорится, "вживую". Баку мне даже снился. Это теплый город с теплыми людьми. Не жаркими, а именно теплыми. Я гулял в Старом Городе. Я заметил, что легко можно заговорить с любым человеком, тебе ответят на любой вопрос или подскажут. Такое не везде встретишь. Во мне живёт истинный бакинец, и в этом городе всегда было принято вести себя открыто".
С раннего утра он гулял по улицам родного города, предаваясь воспоминаниям, посетил достопримечательности столицы.
"Это немного трогательно, но в то же время приятно. Рад очень встрече с Баку, смотрю на людей, и вижу что-то близкое себе. Мне казалось, что в Баку осталось мало тех, кто помнит меня, не встречу тех людей, с кем я дружил, провел юность. Но оказалось, что их так много, что нет времени дышать даже, то есть мы непрерывно куда-то едем, постоянно с кем-то встречаемся. Меня поразил размах строительства и превращение Баку в столицу мирового уровня. Широкие проспекты, небоскребы, необычные архитектурные формы, ансамблевые постройки! Виды города завораживают! Кажется, что это декорации для съёмок фильмов будущего. Мы побывали в Музее истории Азербайджана, много гуляли по Старому городу, по нашему знаменитому Бакинскому бульвару, и конечно же, побывал в величественном Центре Гейдара Алиева. Я рад, что мой город цветёт и процветает. Уезжали с очень яркими и теплыми впечатлениями!".
Представляем читателям Trend Life некоторые из стихов поэта, написанные с 27 сентября по 10 ноября этого года.
Я ХОЧУ ПРИЕХАТЬ В ШУШУ...
Мне хочется попасть в Шушу,
Где горы спорят с небесами.
Что ждет нас там, не знаем сами,
Но, может, то, что я ищу?
Вернуться в прошлое? Едва ли ...
Руины крепостей лежат,
Забыв о том, как их ломали,
Смертельным вороном кружа.
Проникнуть в тайны вековые?
Я не смогу наверняка,
Но от камней тепло и ныне
Так явно чувствует рука.
В Шуше – особый микроклимат.
Там близость к высшему – сильней.
Там горизонт, как будто вымыт
Лесным дождем на много дней.
Там все сначала необычно,
Но это чувствуют не все.
Я поделиться чем-то личным,
Хочу, гуляя по росе.
Заката краски – капли крови.
Шагаю, листьями шурша.
Осенний день к закату клонит,
И спать готовится Шуша.
Она обманчива, туманна,
Ее проникновенный взгляд
Вновь утверждает – жизнь желанна,
А все сомненья – страшный яд!
И, может быть, в какой-то вечер,
Один, гуляя по Шуше,
Кого-то я случайно встречу,
И легче станет на душе...
ЗДРАВСТВУЙ, ШУША!
Это сладкое слово – "Победа!"
Шумный праздник, подаренный всем.
Древний город, стремящийся в небо,
Сбросил вражьи отряды со стен.
Мы сюда пробивались с боями,
Мы не спали, не ели три дня.
Нас залило дождем в этой яме,
Нам три дня не хватало огня!
Наконец, возвратилась свобода,
Говоря на родном языке!
А какая у вас здесь погода?
И какая тут рыба в реке?
Впрочем, все совершенно неважно.
Победила священная месть!..
Вспомним тех, кто сражался отважно,
Тех, чьи жизни закончились здесь!
Горы, неба касаясь, синеют.
Тут у каждой вершины - свой нрав.
Побеждает не тот, кто сильнее.
Побеждает, кто истинно прав!
Этот город, оставленный нами,
Звал ночами, наверное, нас.
Мы страдали от этого сами…
И пришел этот радостный час!
Это сладкое слово "Победа!"
Как поет и ликует Шуша!
Я по улицам этим проеду,
И пройдусь, никуда не спеша…
ПАМЯТИ ШЕХИДОВ
Этим мальчикам павшим,
Поклониться хочу.
Вы не станете старше...
Зажигаю свечу...
Небо кажется низким.
Я смотрю и молчу.
Вспоминаю о близких,
Зажигаю свечу…
Свежим запахом хлеба
Поделиться хочу.
Как послание в небо
Зажигаю свечу.
В эту даль, где я не был,
Я еще улечу.
А пока тем, кто в небе,
Зажигаю свечу.
Словно листья на гербе
Приоткрылись лучу.
Вижу знаки на небе
Зажигаю свечу!
Я УБИТ В КАРАБАХЕ
День растаял тяжелый –
И в последний мой бой.
Мама, вспомнилось снова –
Мы здесь были с тобой.
В те далекие даты
Возвращаюсь опять.
Приезжали когда-то
Мы сюда отдыхать.
Все в воронках дороги,
Пенье птиц в вышине.
И, конечно, о многих
Вспоминается мне.
Ветер листья закружит,
Улыбнется луна,
Словно я безоружен
И вокруг – не война.
Мы о главном, о самом
Тихо песню споем.
Мы бывали здесь с мамой,
Отдыхали вдвоем.
Здесь туманом обмана
Затянуло пути…
Ты прости меня мама,
Но нам надо дойти!
На войне, к сожаленью,
Умирают всегда.
Потому что сраженье –
Это боль и беда!
Кровь течет по рубахе,
И во рту ее вкус.
Я убит в Карабахе,
И домой не вернусь!
Но я верю, что все мы
Погибаем не зря..
К нам, с потерями всеми
Возвратится земля.
МОНОЛОГ СОЛДАТА
За мной лежит моя страна,
И я не уступлю!
Ведь Родина всего одна
И я ее люблю!
За мной сейчас моя семья,
Родители мои,
Родные, близкие, друзья,
Весь мир моей любви!
И я не сделаю назад
Ни шага моего.
Бандитов надо наказать,
И всех до одного!
Теперь, когда и танки есть,
И вертолеты есть!
Пусть выражают, как хотят,
Бандитский свой протест!
Им от возмездья не уйти!
Им не остаться здесь.
Нам вместе с правдой по пути,
Священной, будет месть!
Поддержка разных стран сейчас
Нужна стране моей.
Мы выполним любой приказ,
Спасём страну огней!
И если в этом мире прав,
Тот, кто сильнее всех,
Нас после прошлых всех утрат,
Ждет, наконец, успех!
И пусть откроются врата,
Пусть путь наш – к небесам!
Стреляет враг?.. Убей врага!..
И сделай это сам
И неизвесно чья вина,
Что снова началась война!
Моя земля войной больна -
Когда же кончится она???
МОЛИТВЫ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ
Как про войну всё объясняют нам!
Опять мелькают на экране лица…
А что, скажите, делать матерям?
Им остаётся верить и молиться.
Горят в ночи усталые глаза –
По карте изучили все дороги.
И невозможно, отступить назад..
Пусть им в конце концов помогут боги!
Когда-нибудь здесь снова будет мир,
И снова оживут леса и реки.
Пусть даже это не увидим мы,
Пусть прошлое вернется к нам навеки.
Ну, а пока вокруг идет война,
Жестокая!.. Без скидок на уменье.
И каждый день ждет новых жертв она,
И приговор приводят в исполненье.
И завтра не закончится война,
Не возвратятся из кошмара дети.
Хоть в том, что есть — совсем не их вина,
Но наплевать на это всем на свете.
Но невозможно выход отыскать,
И нет решенья, даже в отдаленье.
И мечется испуганная мать.
И просит о защите, о спасенье.
И матери не спят, не спят, не спят…
И молятся отчаянно, неслышно.
А где-то в ночь уже идёт отряд.
И где-то группа на заданье вышла.
И льется вновь военных наших кровь.
Обмен, увы, не равноценен слишком.
За чей-то кров, и к Родине любовь,
Жизнь отдают вчерашние мальчишки.
Но мы готовы все, что есть отдать,
Чтобы вернуть захваченные земли.
И завтра на войну пойти опять,
Когда разумным доводам не внемлют.
И я хочу всего лишь одного,
Чтобы потомки помнили про это...
Вы встретили мужчину своего,
Который возвратился в дом с победой!
Мне снится календарь без чёрных дат,
И что однажды прекратились битвы…
Военный бог, храни своих солдат!
Пусть их спасут надежды и молитвы!
НЕ ОЛДУ, ПАШЕНЯН?
Имидж свой поменял,
Но, как прежде упрям…
Ты сбежал от армян…
- Не олду, Пашенян?
Гарабах сразу сдал,
Все вокруг потерял!
Ты в Шуше танцевал?
- Не олду, Пашенян?!
Очень наглая ложь
Твой «научный» обман.
От судьбы не уйдешь
- Не олду, Пашенян?
И для всех, как пример,
Статус-кво выбрал сам:
"Самый глупый премьер"…
- Не олду, Пашенян?!..
(Автор: Вугар Иманов)