Я убит в Карабахе, и домой не вернусь…Молитвы солдатских матерей… Невозможно читать без слез…

БАКУ /Trend Life/ -

"Пусть враг об этом даже не мечтает!

Его ждут поражение и страх.

Ничто на свете нам не помешает

Вернуть Азербайджану Карабах!"

"Пылает мужество в кострах -

Горит военный Карабах!

И призывает предков прах,

Вернуть Нагорный Карабах!"

С такими строчками известный израильский поэт Петр Давыдов обратился в соцсетях с первых дней второй Карабахской войны, поддержав Азербайджан против агрессивного режима Армении. На протяжении этих дней он постоянно публиковал свои стихи, посвященные событиям в Азербайджане. Истинная любовь Патриота, который жил на этой земле- в Азербайджане! Благодаря таким людям и держится этот мир…

Прежде, чем перейти к стихотворениям, расcкажем читателям Trend Life об этом удивительном человеке.

"Баку присутствует во всем, что я делаю. Выражение "бывший бакинец" мне кажется неверным. Я считаю себя просто бакинцем", - говорит Петр Давыдов, который живет в городе Нетания. Помимо занятий творчеством, является владельцем консалтинговой фирмы "Агентство Натан и Петр".

Петр Давыдов родился в Баку, окончил Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, работал инженером-электронщиком, а также в качестве корреспондента Азеринформа и ТАСС, прежде чем эмигрировал в Израиль. По роду журналисткой деятельности Петр Давыдов несколько раз был в Карабахе.

Первый сборник Петра Давыдова "Добрая примета" был издан в 1989 году в Баку. С тех пор им издано около сорока сборников. В последний раз был на родине в 2018 году, вместе с супругой Ольгой. Здесь он провел творческие вечера, посвященные родному городу и Великой Отечественной войне.

"Я написал много стихов на тему войны, на слова которых было написано множество песен. Дело в том, что мой отец воевал. Сейчас эти стихи очень популярны в России: школьники их разучивают, сотни клипов снято. Мне очень приятно, что эти стихи постоянно звучат по радио и по телевидению".

В Баку он приехал, спустя 28 лет.

"Мною написаны более трех тысяч стихов, и здесь, в Баку, также много моих поклонников. Все годы, все 28 лет, с тех пор, как я эмигрировал в Израиль, я вспоминал Баку. И постепенно эти воспоминания превратились в какое-то смутное видение, и я рад, что теперь все увидел, как говорится, "вживую". Баку мне даже снился. Это теплый город с теплыми людьми. Не жаркими, а именно теплыми. Я гулял в Старом Городе. Я заметил, что легко можно заговорить с любым человеком, тебе ответят на любой вопрос или подскажут. Такое не везде встретишь. Во мне живёт истинный бакинец, и в этом городе всегда было принято вести себя открыто".

С раннего утра он гулял по улицам родного города, предаваясь воспоминаниям, посетил достопримечательности столицы.

"Это немного трогательно, но в то же время приятно. Рад очень встрече с Баку, смотрю на людей, и вижу что-то близкое себе. Мне казалось, что в Баку осталось мало тех, кто помнит меня, не встречу тех людей, с кем я дружил, провел юность. Но оказалось, что их так много, что нет времени дышать даже, то есть мы непрерывно куда-то едем, постоянно с кем-то встречаемся. Меня поразил размах строительства и превращение Баку в столицу мирового уровня. Широкие проспекты, небоскребы, необычные архитектурные формы, ансамблевые постройки! Виды города завораживают! Кажется, что это декорации для съёмок фильмов будущего. Мы побывали в Музее истории Азербайджана, много гуляли по Старому городу, по нашему знаменитому Бакинскому бульвару, и конечно же, побывал в величественном Центре Гейдара Алиева. Я рад, что мой город цветёт и процветает. Уезжали с очень яркими и теплыми впечатлениями!".

Представляем читателям Trend Life некоторые из стихов поэта, написанные с 27 сентября по 10 ноября этого года.

Я ХОЧУ ПРИЕХАТЬ В ШУШУ...

Мне хочется попасть в Шушу,

Где горы спорят с небесами.

Что ждет нас там, не знаем сами,

Но, может, то, что я ищу?

Вернуться в прошлое? Едва ли ...

Руины крепостей лежат,

Забыв о том, как их ломали,

Смертельным вороном кружа.

Проникнуть в тайны вековые?

Я не смогу наверняка,

Но от камней тепло и ныне

Так явно чувствует рука.

В Шуше – особый микроклимат.

Там близость к высшему – сильней.

Там горизонт, как будто вымыт

Лесным дождем на много дней.

Там все сначала необычно,

Но это чувствуют не все.

Я поделиться чем-то личным,

Хочу, гуляя по росе.

Заката краски – капли крови.

Шагаю, листьями шурша.

Осенний день к закату клонит,

И спать готовится Шуша.

Она обманчива, туманна,

Ее проникновенный взгляд

Вновь утверждает – жизнь желанна,

А все сомненья – страшный яд!

И, может быть, в какой-то вечер,

Один, гуляя по Шуше,

Кого-то я случайно встречу,

И легче станет на душе...

ЗДРАВСТВУЙ, ШУША!

Это сладкое слово – "Победа!"

Шумный праздник, подаренный всем.

Древний город, стремящийся в небо,

Сбросил вражьи отряды со стен.

Мы сюда пробивались с боями,

Мы не спали, не ели три дня.

Нас залило дождем в этой яме,

Нам три дня не хватало огня!

Наконец, возвратилась свобода,

Говоря на родном языке!

А какая у вас здесь погода?

И какая тут рыба в реке?

Впрочем, все совершенно неважно.

Победила священная месть!..

Вспомним тех, кто сражался отважно,

Тех, чьи жизни закончились здесь!

Горы, неба касаясь, синеют.

Тут у каждой вершины - свой нрав.

Побеждает не тот, кто сильнее.

Побеждает, кто истинно прав!

Этот город, оставленный нами,

Звал ночами, наверное, нас.

Мы страдали от этого сами…

И пришел этот радостный час!

Это сладкое слово "Победа!"

Как поет и ликует Шуша!

Я по улицам этим проеду,

И пройдусь, никуда не спеша…

ПАМЯТИ ШЕХИДОВ

Этим мальчикам павшим,

Поклониться хочу.

Вы не станете старше...

Зажигаю свечу...

Небо кажется низким.

Я смотрю и молчу.

Вспоминаю о близких,

Зажигаю свечу…

Свежим запахом хлеба

Поделиться хочу.

Как послание в небо

Зажигаю свечу.

В эту даль, где я не был,

Я еще улечу.

А пока тем, кто в небе,

Зажигаю свечу.

Словно листья на гербе

Приоткрылись лучу.

Вижу знаки на небе

Зажигаю свечу!

Я УБИТ В КАРАБАХЕ

День растаял тяжелый –

И в последний мой бой.

Мама, вспомнилось снова –

Мы здесь были с тобой.

В те далекие даты

Возвращаюсь опять.

Приезжали когда-то

Мы сюда отдыхать.

Все в воронках дороги,

Пенье птиц в вышине.

И, конечно, о многих

Вспоминается мне.

Ветер листья закружит,

Улыбнется луна,

Словно я безоружен

И вокруг – не война.

Мы о главном, о самом

Тихо песню споем.

Мы бывали здесь с мамой,

Отдыхали вдвоем.

Здесь туманом обмана

Затянуло пути…

Ты прости меня мама,

Но нам надо дойти!

На войне, к сожаленью,

Умирают всегда.

Потому что сраженье –

Это боль и беда!

Кровь течет по рубахе,

И во рту ее вкус.

Я убит в Карабахе,

И домой не вернусь!

Но я верю, что все мы

Погибаем не зря..

К нам, с потерями всеми

Возвратится земля.

МОНОЛОГ СОЛДАТА

За мной лежит моя страна,

И я не уступлю!

Ведь Родина всего одна

И я ее люблю!

За мной сейчас моя семья,

Родители мои,

Родные, близкие, друзья,

Весь мир моей любви!

И я не сделаю назад

Ни шага моего.

Бандитов надо наказать,

И всех до одного!

Теперь, когда и танки есть,

И вертолеты есть!

Пусть выражают, как хотят,

Бандитский свой протест!

Им от возмездья не уйти!

Им не остаться здесь.

Нам вместе с правдой по пути,

Священной, будет месть!

Поддержка разных стран сейчас

Нужна стране моей.

Мы выполним любой приказ,

Спасём страну огней!

И если в этом мире прав,

Тот, кто сильнее всех,

Нас после прошлых всех утрат,

Ждет, наконец, успех!

И пусть откроются врата,

Пусть путь наш – к небесам!

Стреляет враг?.. Убей врага!..

И сделай это сам

И неизвесно чья вина,

Что снова началась война!

Моя земля войной больна -

Когда же кончится она???

МОЛИТВЫ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ

Как про войну всё объясняют нам!

Опять мелькают на экране лица…

А что, скажите, делать матерям?

Им остаётся верить и молиться.

Горят в ночи усталые глаза –

По карте изучили все дороги.

И невозможно, отступить назад..

Пусть им в конце концов помогут боги!

Когда-нибудь здесь снова будет мир,

И снова оживут леса и реки.

Пусть даже это не увидим мы,

Пусть прошлое вернется к нам навеки.

Ну, а пока вокруг идет война,

Жестокая!.. Без скидок на уменье.

И каждый день ждет новых жертв она,

И приговор приводят в исполненье.

И завтра не закончится война,

Не возвратятся из кошмара дети.

Хоть в том, что есть — совсем не их вина,

Но наплевать на это всем на свете.

Но невозможно выход отыскать,

И нет решенья, даже в отдаленье.

И мечется испуганная мать.

И просит о защите, о спасенье.

И матери не спят, не спят, не спят…

И молятся отчаянно, неслышно.

А где-то в ночь уже идёт отряд.

И где-то группа на заданье вышла.

И льется вновь военных наших кровь.

Обмен, увы, не равноценен слишком.

За чей-то кров, и к Родине любовь,

Жизнь отдают вчерашние мальчишки.

Но мы готовы все, что есть отдать,

Чтобы вернуть захваченные земли.

И завтра на войну пойти опять,

Когда разумным доводам не внемлют.

И я хочу всего лишь одного,

Чтобы потомки помнили про это...

Вы встретили мужчину своего,

Который возвратился в дом с победой!

Мне снится календарь без чёрных дат,

И что однажды прекратились битвы…

Военный бог, храни своих солдат!

Пусть их спасут надежды и молитвы!

НЕ ОЛДУ, ПАШЕНЯН?

Имидж свой поменял,

Но, как прежде упрям…

Ты сбежал от армян…

- Не олду, Пашенян?

Гарабах сразу сдал,

Все вокруг потерял!

Ты в Шуше танцевал?

- Не олду, Пашенян?!

Очень наглая ложь

Твой «научный» обман.

От судьбы не уйдешь

- Не олду, Пашенян?

И для всех, как пример,

Статус-кво выбрал сам:

"Самый глупый премьер"…

- Не олду, Пашенян?!..

(Автор: Вугар Иманов)