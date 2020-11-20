Песня "Мой Азербайджан" получила "платиновый" статус в России (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В офисе музыкального лейбла ZHARA MUSIC в Мосвке (Россия) прошло торжественное вручение "платиновых дисков" народному артисту Азербайджана, певцу и композитору Эмину Агаларову (EMIN), сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

Статус "платиновый" трек получает при более 100 000 продаж и скачиваний на музыкальных площадках.

Заветных наград удостоено более 8 треков, среди которых дуэтные композиции - "Камин" feat. Jony, "Ну почему?" feat. NammAli & Navai, "Я не могу сказать" feat. Ани Лорак, "Мой Азербайджан" feat. Максим Фадеев, а также сольные песни "Девочка моя", "Нежная", "Я лучше всех живу", "Сбежим в Баку" и другие. Отметим, что дуэт "Камин" за столь короткий срок стал мультиплатиновым.

По словам EMINа, в ближайшем будущем выпустить свой новый сингл и порадует поклонников музыкальными сюрпризами.

(Автор: Джани Бабаева)