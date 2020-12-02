Победные танцы перед Девичьей башей и Пламенными башнями в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Победные танцы перед Девичьей башей и Пламенными башнями в Баку - представлен видеопроект "Qələbə Bizimdir!" (Победа за нами!), посвященный победе Азербайджана над агрессивным режимом Армении и восстановлению территориальной целостности Азербайджана, сообщает Trend Life. Проект реализован Pİ GROUP, оператор Akbar media group, автор идеи – Пярвана Мамедова.

В проекте приняли участие: танцевальная группа "Azəri atəşi", танцоры Лятифа Велизаде, Пярвана Мамедова и другие. Композиция народной артистки Азербайджана, певицы и композитора Тунзали Агаевой "Горжусь тем, что я - азербайджанец!".

"Спустя почти 30 лет мы возращаем наши города и села, дома и улицы, леса и горы, реки и озера, которые были оккупированы армянами, разрушившими наши культурные ценности. Наша победа будет вписана в историю всего человечества, так как мы уничтожили большое зло, которое все эти годы терзало наши души и сердца. Карабах – это Азербайджан!", - отметил руководитель проекта Исмаил Гасымов.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)