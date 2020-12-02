Азербайджанскому фотографу вручен "Бронзовый крест" Венгрии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В посольстве Венгрии в Азербайджане состоялось вручение награды Венгрии - ордена "Бронзовый крест", известному азербайджанскому фотографу Айдыну Садыхову, сообщили Trend Life в пресс-службе посольства. Указ о награждении орденом был подписан Президентом Венгрии Яношем Адером.

Награду вручил посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркени. Айдын Садыхов удостоен награды за вклад в развитие культурных связей между Азербайджаном и Венгрией.

Отметим, что выставки Айдына Садыхова проходят как в Азербайджане, так и в Европе. В 2018 году работы фотографа после первой поездки в Венгрию были представлены в альбоме "Венгрия глазами азербайджанского фотографа". В 2019 году фотографии Садыхова экспонировались на персональной выставке автора в галереи BUD, расположеной в международном аэропорту Ференца Листа в Будапеште. Наряду с этим посольство Венгрии в Азербайджане организовало выставку Айдына Садыхова, где демонстрировались работы, посвящённые достопримечательностям различных городов Венгрии.

Сейчас фотограф планирует проведение выставки под названием "Treasures of Hungary" ("Сокровища Венгрии").

Айдын Садыхов принимал участие в реализации в Азербайджане ряда проектов, посвященных Венгрии. Он внес вклад в укрепление связей между двумя странами.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)