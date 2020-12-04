Пять наград одного фестиваля – рекорд азербайджанского "Степняка" в Бразилии
БАКУ /Trend Life/ - Фильм "Степняк" (Çölçü) азербайджанского режиссера Шамиля Алиева удостоен пяти наград Международного кинофестиваля Gralha International Monthy Film Awards 2020 в бразильском городе Куритиба.
Об этом сообщил Trend Life режиссер фильма.
Кинолента завоевала награды в категориях "Лучший художественный фильм" (присуждается режиссеру Шамилю Алиеву), "Лучший режиссер" (Шамиль Алиев), "Лучший оператор (Рафиг Гулиев), "Лучший художник" (Рафиг Насиров и Ибраим Аминов), "Лучший художник по костюмам" (Айгюн Алиева).
Результаты конкурса были объявлены в режиме онлайн в связи пандемией коронавируса.
Наряду с этим, фильм "Степняк" удостоен награды в категории "Лучшая режиссерская работа" международного кинофестиваля Art Independent International Film Festival в Индии.
"Степняк" снят в 2012 году по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Картина удостоена более 55 призов и наград более 90 международных кинофестивалей и форумов.
Автор сценария - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, художники-постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, монтажеры - Фарид Ахундов, Рафиг Гулиев, композитор - Рауф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Азер Гулиев.
В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой Степняк), Видади Гасанов (пожилой Степняк), Джавидан Мамедли (Степняк в детстве), Вюсал Мехралиев, Саломе Демуриа (Грузия) и другие.
Сюжет фильма: Молодой степняк живет вдали от городов, тесно общаясь с природой. Отец (Улу) учит его всем премудростям степной жизни. Вскоре после смерти отца он знакомится с девушкой, приехавшей из поселка. Знакомство с ней - новая страница в его жизни, шаг в большую, неизвестную ему доселе жизнь...
(Автор: Джани Бабаева)